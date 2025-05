Cão farejador encontra 'cofre' com drogas em passagem secreta dentro de casa na zona oeste de SP

Um cão farejador da raça pastor belga malinois Machi, encontrou, na quarta-feira (28), um cofre que armazenava drogas em uma casa localizada no bairro Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo.

Equipes da Força Tática, com apoio do Canil do 5° Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), estavam em patrulhamento por uma viela, quando notaram que o comportamento do animal mudou durante a ação. Segundo os agentes, o local é conhecido por ocorrências de tráfico de drogas.

Com a casa aberta e sem nenhum morador, os policiais entraram, e ao verificar os cômodos da residência, descobriram que havia um compartimento secreto que levava para outro ambiente.

Legenda: Cerca de 156 quilos de drogas foram encontrados. Foto: Divulgação / Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Foram encontradas no local diversas drogas, sendo que parte delas já estava embalada para a venda. O acesso ao “cofre” era feito somente por meio eletrônico, destravado após o acionamento.

Cerca de 156 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack, MD, LSD e ecstasy foram apreendidas. A perícia foi chamada e o caso foi registrado como tráfico de drogas no 93° Distrito Policial, no bairro do Jaguaré, também na capital paulista.