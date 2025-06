Influenciadora Laura Sabino relata que sofreu tentativa de assassinato do próprio irmão em MG

A influenciadora digital Laura Sabino, 25, desabafou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de assassinato do próprio irmão em Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso se tornou público após uma reportagem da Agência Pública e da publicação de relato em vídeo no canal do YouTube da jovem, nesta quinta-feira (12).

O caso ocorreu no último dia 14 de março, quando Laura esperava seu pai retornar de viagem em casa. Ela conta que o irmão pulou o muro e esfaqueou diversas vezes.

"Não vou entrar em detalhes, porque nem gostaria que isso se tornasse público, mas consegui resistir, as facadas foram todas superficiais porque eu já tinha escondido as facas da casa, justamente com medo dessa pessoa fazer alguma coisa. O fato é que eu consegui fugir, dentro do possível", contou Laura.

A jovem disse que "pensou que ia morrer": "Sentia meu corpo ficando mais fraco. Esse episódio aconteceu em uns 20 minutos, mais ou menos, mas na minha cabeça foram duas horas".

Ela relata ainda que conseguiu fugir no momento em que o irmão colocou álcool em gel na sua perna e ia pegar um fósforo, para tentar matá-la queimada. Em post no Instagram nesta quinta-feira, Laura disse "está bem, segura, trabalhando, estudando e criando".

Veja também País Criança salva mãe de violência doméstica após conseguir ligar para a Polícia, em SP País Humorista Marcelo Alves confessa crime e diz que atraiu miss com falsa promessa de emprego

Homem planejava matar e irmã e se matar

Conforme a Agência Pública, o criminoso foi preso em flagrante e depois teve a preventiva decretada. Ele ainda segue preso em Belo Horizonte, aguardando julgamento.

A reportagem assinada pelo jornalista Amanda Audi indica ainda que a possível motivação foi a posição política da jovem. Laura Sabino faz conteúdos sobre política com viés de esquerda para as redes sociais. Ela teria começado a ser constrangida pelo irmão e receber ligações todo dia com ameaças e xingamentos.

O homem teria problemas de saúde mental. Laura chegou a pedir uma medida protetiva, autorizada na Justiça em 10 de março, cinco dias após o ataque.

Segundo o Boletim, o irmão de Laura planejava matá-la e depois tirar a própria vida.: "Ele pulou a janela e foi para matá-la e posteriormente cometer autoextermínio, utilizando álcool e fogo. Ele alega que queria fazer isso para atingir o pai e deixá-lo com remorso, pois alega que o pai tem o hábito de tomar o seu dinheiro".

Quem é Laura Sabino?

Laura Sabino é mineira, tem 25 anos e acumula mais de 350 mil seguidores no Instagram. No YouTube, seu canal tem 211 mil inscritos.

Ela ficou conhecida na internet por postar conteúdos sobre esquerda, marxismo e críticas ao capitalismo. Ela se define como militante de esquerda, mas diz que já teve um "breve período como liberal" em sua formação política