Idosa e diarista foram assassinadas com faca de cozinha

Acusado de participação na morte de duas mulheres no Flamengo, zona Sul do Rio, William Oliveira Fonseca, 23, disse em depoimento à Policia Civil ter usado uma faca de cozinha para degolar as vítimas. As informações são do G1.

Ele afirmou que partiu do comparsa, o pintor Jhonatan Correia Damasceno, a ordem para matar Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e sua diarista, Alice Fernandes da Silva, de 51 anos. Os dois estão presos.

Para para ter acesso ao apartamento da vítima, segundo William, Jhonatan fingiu que entregaria um currículo para Martha, para quem tinha prestado serviço.

Quando os dois já estavam no Flamengo, na quinta-feira (9), William disse que “Jhonatan efetuou uma ligação, tendo falado com a diarista da residência que queria entregar um currículo a Martha, para que ela lhe auxiliasse a arrumar um emprego”.

O crime

Ainda conforme o depoimento, Jhonatan levou em uma mochila uma fita adesiva, “já com o objetivo de amordaçar as vítimas”, e também alguns lacres, “que foram utilizados como algemas”. Segundo William, eles não levaram armas nem facas, e utilizaram “uma que já existia no imóvel”.

Ele contou ainda “que ambas as vítimas clamavam para que Jhonatan não fizesse aquilo, alegando que já o tinham ajudado, e que ele era trabalhador”. As vítimas tiveram as pernas amarradas, os braços presos com os lacres e as bocas amordaçadas, para que não gritassem. Jhonatan começou a revirar o apartamento, separando relógios, cordões dourados e anéis. Ele também passou a exigir que Martha preenchesse cheques. “Antes de Jhonatan descer para descontar os cheques, ele disse para Martha que, caso alguém do banco ligasse, era para ela autorizar a transação bancária e ‘que era para ela não falar besteira’”, diz o termo de declaração. Ao retornar para o apartamento, as vítimas ainda estavam amarradas e amordaçadas no corredor. Nesse momento, segundo William, o pintor lhe disse “que era melhor matar as vítimas, pois senão elas poderiam reconhecê-lo”. Latrocínio e extorsão William admitiu ter matado as duas, cortando-lhes a garganta. Segundo o depoimento, Jhonatan jogou álcool no quarto para carbonizar o corpo de Martha. Jhonatan foi preso na noite da sexta-feira (10) e William se entregou na noite do sábado (11). Os dois serão indiciados por latrocínio (roubo seguido de morte), extorsão (porque, segundo familiares, eles estavam exigindo dinheiro da idosa) e incêndio (porque eles atearam fogo ao apartamento, antes de fugir). Os corpos das duas mulheres foram localizados pelos bombeiros, chamados por vizinhos após constatar o incêndio no apartamento.