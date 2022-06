Terceiro caso de varíola do macaco é confirmado no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, na noite desse domingo (12), a ocorrência de mais um caso importado no Brasil de varíola do macaco. Segundo a pasta, trata-se de uma notificação do Rio Grande do Sul, confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo.

Esse é o terceiro caso identificado no País de pessoas que estiveram recentemente na Espanha e em Portugal. Ainda conforme o MS, o infectado é um homem de 51 anos, que retornou ao Brasil na sexta-feira (10) de uma viagem para Portugal.

O paciente está em isolamento domiciliar, apresenta quadro clínico estável, sem complicações, e está sendo monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e do Município.

"Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de Monkeypox, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)", detalhou a nota da Saúde.

O ministério informou ainda que segue em articulação direta com o Rio Grande do Sul para monitoramento do caso e rastreamento dos contatos. Os outros dois casos confirmados são em São Paulo. No total, há investigação de seis casos suspeitos, que seguem isolados e em monitoramento.

