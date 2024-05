Inscrições do Encceja são prorrogadas para candidatos do RS; veja data

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 serão prorrogadas, especificamente, para os candidatos que residem no Rio Grande do Sul. Segundo a instituição, o prazo começa nesta segunda-feira (13) e segue até o dia 24 deste mês. A decisão excepcional foi tomada devido às enchentes que atingem o estado e a situação de calamidade pública.

O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social. Conforme o calendário do Inep, as provas serão aplicadas no dia 25 de agosto.

A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada, possibilitando a retomada da trajetória escolar.

Veja também Papo Carreira Inep libera edital do Encceja 2024; veja data de inscrição e quando será prova Papo Carreira Datas das provas e período de inscrições do Enem 2024 são divulgados; veja calendário

O QUE É O ENCCEJA?

O Encceja é uma prova do Governo Federal que avalia as competências, as habilidades e os saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada.

Para quem parou de estudar, o Encceja serve para:

Obter o certificado de conclusão do ensino fundamental;

Obter o certificado de conclusão do ensino médio.

É possível obter o certificado de uma só vez, caso alcance a nota mínima nas quatro áreas do conhecimento avaliadas e na redação na mesma edição do Encceja. Quem não alcança a nota em todas as áreas pode solicitar a declaração parcial de proficiência. Quando todas forem conquistadas é possível obter o certificado.

O Exame é aplicado pelo Inep, mas a emissão do certificado e da declaração parcial de proficiência é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Educação e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam Termo de Adesão ao Encceja.