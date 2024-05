Cachorro salva família de incêndio e desaparece em São Paulo

Uma família sobreviveu a incêndio em casa, após ouvir os latidos do cachorro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (13). Com o susto, o animal acabou desaparecendo e a tutora tenta encontrá-lo. Thor alertou Cecília Aparecida Souza de Jesus, que conseguiu sair da residência com o marido e a mãe.

"Ele acabou sendo um herói. Louvado seja Deus. O cachorro, porque ele latia muito, em desespero, estava dando sinal de alguma coisa. Graças a ele, que latiu muito, se não fosse ele, eu não sei o que seria da gente", disse a autônoma ao g1.

Cecília acredita que Thor pode ter escapado com medo do fogo.

Como ocorreu o incêndio

Cecília acordou com os latidos do cachorro e foi verificar o que tinha ocorrido. "Eu pensei que tinha gente estranha no quintal, mas quando eu abri a porta do meu quarto, vi minha mãe parada entre o banheiro e o quarto dela e mostrando o fogo pra mim", disse.

A autônoma correu para pegar a mãe, que convive com Alzheimer, e acordar o marido para deixarem o local. Os bombeiros foram acionados às 2h30 desta segunda no bairro Marincek.

Conforme a corporação, um curto-circuito pode ser a causa do incidente. A família teve quase todos os bens destruídos.