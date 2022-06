Caso Geovana: mãe de jovem assassinada pelo pai em SP afirma que não desconfiou do marido

A mãe da jovem Geovana da Costa Martins dos Santos, encontrada morta e enterrada em casa na cidade de Jacareí (SP), afirmou que não desconfiou sobre o fato de a filha ter sido assassinada pelo marido.

"É muito difícil saber que aquele monstro pegou ela. Eu quero entender porque ele fez isso com a minha filha", afirmou Ana Lúcia Martins na tarde do último sábado (11), durante a cerimônia de enterro da adolescente.

Segundo Ana Lúcia, ela chegou a fazer, com o marido, buscas pela menina por mais de 20 dias, sem saber que ele havia sindo o responsável pela morte dela.

Caso Geovana

Geovana sumiu no dia 20 de maio e o pai chegou a acompanhar a esposa para fazer uma queixa pelo sumiço da filha. Com a repercussão do caso, vizinhos se mobilizaram e até mesmo a imprensa foi acionada nas buscas por ela.

Ainda na sexta (10), o corpo de Geovana foi encontrado enterrado em um dos quartos da casa onde ela morava com a família. No local, pedaços de construção com parte do chão similar ao da casa da adolescente foram encontrados em um terreno baldio, o que motivou os policiais a fazerem a busca.

Logo após o corpo ser encontrado, o pai confessou o crime e foi preso. "Ele sabendo que eu não tinha dinheiro e nem condições de peregrinar para achar minha filha, ele me fez fazer buscas. Sem saber que ela estava tão perto de mim, é muito difícil", contou a mãe da jovem.

Legenda: Pedaços de madeira de um terreno baldio foram encontrados na casa da família Foto: divulgação/ Polícia Civil

Investigação

Sem suspeitar do pai, a polícia ainda trabalhava com as informações fornecidas de que Geovana havia sumido ao sair para a casa de uma das amigas.

A polícia logo descartou a hipótese de que ela poderia estar perdida em uma área de mata, já que participava de um grupo de escoteiros; e de que ela poderia ter se envolvido com algo ilícito.

Com a prisão do pai, o irmão de Geovana também foi preso, nesse caso por suspeita de ter auxiliado na ocultação do cadáver.

