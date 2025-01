Fundação demite médicas denunciadas por atrasar atendimento em UPAs de São José do Rio Preto (SP)

Duas médicas que trabalhavam em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do São José do Rio Preto (SP) foram afastadas após investigações sobre prática de "acumular pacientes". O caso aconteceu após um áudio vazar em grupos nas redes sociais, em que elas falavam sobre um suposto esquema de demora no atendimento dos pacientes. Conforme o g1, a demissão foi divulgada na última quinta-feira (16).

No entanto, desde terça-feira (14), a administração municipal já havia confirmado a existência do áudio e das denúncias de supostas irregularidades. Nele, as médicas, que não tiveram nome divulgado, detalhavam como deveriam fazer o atendimento.

"É só todo mundo atender três (pacientes) por hora, independente se está no ‘corujão’, se está cedo, se está no apoio, vai deixando acumular. Deixa acumular, vira uma bola de neve, porque se o diurno atender só três (pacientes) por hora e chegar o noturno e atender 20 (pacientes) por hora, daí não vai compensar, não vai valer de nada o que a gente tá tentando fazer, entendeu?", diz uma das médicas no áudio.

Elas foram contratadas para atuar nas UPAs por meio de um convênio entre a saúde pública e a Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme).

Denúncias de irregularidades

A Funfarme detalhou que uma terceira profissional, que chegou a ser afastada pela Prefeitura de Rio Preto, também está sob análise da instituição de saúde.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, que investiga a ocorrência. Uma das denúncias feitas apontam que a demora no atendimento é supostamente estimulada pelo Sindicato dos Médicos.

O prefeito Coronel Fábio Candido (PL) registrou um boletim de ocorrência contra a presidente do sindicato, Merabe Muniz, que já deixou o cargo.

Ela declarou que os médicos têm atendido em um número acima da média estabelecida pela resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), de três pacientes por hora nos serviços de emergência.