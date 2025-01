Estudante viraliza ao contar a mãe que passou no curso de Medicina da Uerj; veja vídeo

A estudante Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, resolveu filmar o momento em que contou para a mãe, Eliene Bezerra, uma notícia especial: a aprovação no vestibular para o curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

O vídeo viralizou nas redes sociais, registrando quase meio milhão de visualizações, 130 mil curtidas e 5 mil comentários. A publicação foi feita na última quarta-feira (15), mesmo dia em que o resultado da Uerj foi divulgado.

Nas imagens, é possível ver quando Eliene chega em casa com o carrinho que utiliza para vender lanches no Centro do Rio de Janeiro. Então, Ana Beatriz já vai ao encontro da mãe com o rosto pintado com a sigla da universidade e as três letras iniciais do tão sonhado curso. Logo após, elas se abraçam, juntamente com a irmã.

Em outra publicação, a carioca revelou que foi surpreendida pela repercussão do conteúdo, mas agradeceu a todos que interagiram e compartilharam o momento de emoção ao lado da mãe.

“Eu já imaginava que eu ia passar, a Uerj liberou as notas no final de dezembro. Então, já tinha mais ou menos uma noção que eu ia passar, mas não tinha certeza, a gente nunca tem certeza. E a minha mãe também tinha um pouco dessa noção, só que ela só foi chorar quando ela começou a ver a reação da minha prima, da minha madrinha, aí ela começou a chorar”, relatou.

Veja também País Mulher ganha prêmio da Mega-Sena, se divorcia e bens são bloqueados após processo de ex-marido País Venda de íris gera filas no Brasil e viraliza no TikTok; entenda como funciona o projeto do cofundador do ChatGPT

SONHO REALIZADO

Em entrevista ao g1, a estudante carioca disse que o trabalho da mãe proporcionou a realização do sonho de ingressar no superior. A família pagou o curso de pré-vestibular para Medicina até ela ganhar uma bolsa de 100% de desconto em uma unidade estudantil.

“Fiquei 5 anos tentando e bati na trave 2 anos seguidos, mas finalmente agora deu certo”, ressaltou Ana, celebrando o fato de ter passado neste ano na 8ª colocação.

A jovem também comentou que trabalha e estuda. Anteriormente, ela havia cursado um semestre de Enfermagem em uma faculdade particular com bolsa do Prouni em 2022. No ano passado, ela chegou a ser aprovada em Biologia na Unirio, mas decidiu continuar tentando Medicina.