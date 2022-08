David Miranda segue internado na UTI: 'estado grave mas estável'

Em estado grave, porém estável. Esta é a situação do deputado federal David Miranda (PDT-RJ). Ele segue internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Rio de Janeiro, sinalizando evolução no tratamento. As informações são do Uol.

"David continua internado na UTI, oficialmente em estado grave mas estável, e continua apresentando algumas melhorias. Apesar dos desafios, temos mais esperança do que nunca em sua recuperação. Como sempre, somos gratos por todo o amor e apoio que ele vem recebendo", publicou o jornalista Glenn Greenwald, marido do parlamentar, nas redes sociais.

ATUALIZAÇÃO:



David continua internado na UTI, oficialmente em estado grave mas estável, e continua apresentando algumas melhorias. Apesar dos desafios, temos mais esperança do que nunca em sua recuperação.



Como sempre, somos gratos por todo o amor e apoio que ele vem recebendo. pic.twitter.com/6BOZlkgxAl — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 27, 2022

A última atualização sobre o estado de saúde dele havia sido informada na última segunda-feira (22). Na ocasião, já apresentava melhoras "significativas", conforme informou Greenwald.

A internação de David Miranda aconteceu no último dia 7 de agosto, na Clínica São Vicente, após fortes dores abdominais sentidas pelo deputado. Quando já estava no hospital, ele gravou um vídeo contando que há alguns dias já se sentia mal. "Estou no hospital aqui, estou me cuidando. Se cuidem também. Estamos juntos!".