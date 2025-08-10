Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

Ônibus de turismo saiu de Cuiabá e seguia para Sinop quando colidiu frontalmente com caminhão na BR-163

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem dos destroços do ônibus que se envolveu em acidente com carreta em MT
Legenda: Motorista do ônibus invadiu a pista em que estava uma carreta longa que carregava caroços de algodão
Foto: Reprodução/TV Centro América

A carreta que transportava caroço de algodão e se envolveu em um acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, trafegava fora do horário permitido. A informação foi passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente deixou 11 mortos e 46 feridos, sendo 12 em estado grave, incluindo o motorista do caminhão.

O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (8), em uma curva, na pista da carreta, após o motorista do ônibus que vinha no sentido contrário, invadir a faixa e colidir de frente com o veículo longo. O trecho da rodovia ficou interditado por 10 horas, sendo liberado na manhã de sábado (9).

Veja também

teaser image
País

CNH sem autoescola: entenda proposta que promete baratear em até 80% a carteira de motorista

teaser image
País

Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste

Em entrevista ao G1 Mato Grosso, o chefe da PRF Maikon Fraida, afirmou que o acidente ocorreu por uma "série de imprudências, tanto do ônibus quanto da carreta", incluindo a regra de trânsito da região que proibia a carreta de trafegar naquele horário.

"Os veículos longos com mais de 19 metros precisam de uma autorização para rodar, esse veículo tinha essa autorização, só que ela só permite rodar durante o dia. Durante a noite, ele pode rodar apenas em pistas duplas, o que não era o caso", explicou.

O que diz a lei de tráfego

A lei diz que o horário normal de trânsito para veículos longos é do amanhecer ao pôr do sol. Ela é valida, inclusive, para sábados, domingos e feriados. Além disso, é preciso que sejam atendidas as condições favoráveis de visibilidade. 

Em caso de flagrante do descumprimento, o veículo é apreendido e o motorista recebe 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de pagar multa no valor de R$ 130,16.

Sobre o ônibus, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos informou que o veículo era novo e havia passado por vistoria no mês passado.

Quem eram as vítimas

A Polícia Científica de Mato Grosso concluiu a identificação das 11 pessoas que morreram no grave acidente. Entre elas está o motorista do ônibus. As vítimas passaram por exame papiloscópico, nos municípios de Nova Mutum, Sorriso e Sinop.

Confira abaixo os nomes:

  1. Maria Eduarda de Matos Ferreira Martins - 29 anos
  2. Gabriel Mendes Sanqueta - 20 anos
  3. Marinalva Sobeira dos Santos - 33 anos
  4. Francisco Das Chagas Nascimento Silva - 22 anos
  5. Alcione Ferreira Lima - 51 anos
  6. Laura Simone Garcia Corrêa Kolling - 52 anos
  7. Eileen Naiely da Silva - 20 anos
  8. Luis Augusto Araujo Santos - 41 anos
  9. Ana Paula Ferreira - 46 anos
  10. Marcos Antônio Ferreira Dias - 23 anos
  11. Mateus Vicente Serafim - 25 anos

Mais detalhes do acidente

O ônibus de turismo havia saído de Cuiabá às 16h e estava a cerca de três horas de chegar ao destino final, Sinop. Ele colidiu por volta de 21h40 com a carreta, na altura do km 648 da rodovia, próximo à comunidade São Cristóvão.

Em nota, a empresa Rio Novo, proprietária do veículo de passageiros, informou que o ônibus possui dois andares, comporta até 70 passageiros e transportava 66 pessoas no momento do acidente.

A empresa também lamentou o ocorrido e criou um canal exclusivo para prestar atendimento para às vítimas e familiares.

Assuntos Relacionados
Agentes da Polícia Federal
País

Procurador de SP é preso por suspeita de cometer abuso sexual contra filha de oito meses

A Polícia Federal realizou outras operações contra exploração sexual de menores

Redação
Há 6 minutos
Zeca Pagodinho posa para foto de roupa clara e óculos escuros
País

Zeca Pagodinho doa terreno de 8 mil m² para horta comunitária de projeto contra fome em Xerém, no RJ

Instituto do sambista lidera iniciativa que projeta a produção de 40 toneladas de hortaliças, legumes e frutas anualmente

Redação
Há 18 minutos
Imagem dos destroços do ônibus que se envolveu em acidente com carreta em MT
País

Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

Ônibus de turismo saiu de Cuiabá e seguia para Sinop quando colidiu frontalmente com caminhão na BR-163

Redação
Há 30 minutos
Imagem mostra carro de autoescola em frente à sede do Detran, em Fortaleza
País

Quanto custa tirar CNH no Ceará? Veja ranking dos estados mais caros do Nordeste

Na Região, a Bahia é o estado com a CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.120,75

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem mostra CNH; uma mão segura o documento
País

CNH sem autoescola: entenda proposta que promete baratear em até 80% a carteira de motorista

Projeto prevê fim da obrigatoriedade das aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs)

Redação
10 de Agosto de 2025
Confira mensagens para homenageam de Dia dos Pais
País

Dia dos Pais é neste 10 de agosto; veja frases e versículos para homenagear quem exerce esse papel

Data que marca o dia das figuras paternas tem origem que mistura catolicismo e economia

Redação
09 de Agosto de 2025
Destroços do avião
País

Um ano após a queda do avião da Voepass, familiares aguardam por justiça; relembre a tragédia

A aeronave ATR 72 500 da Voepass/Latam caiu às 13h22 de 9 de agosto de 2024

Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
Profissionais indígenas fardados com roupas do Samu
País

Brasil inaugura “Samui”, primeiro Samu indígena com profissionais que falam guarani

A entrega foi realizada neste sábado (9)

Redação
09 de Agosto de 2025
Acidente de trânsito no Mato Grosso que deixou 11 mortos
País

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 pessoas mortas e 46 feridas em Mato Grosso

Do total de passageiros feridos, 12 estão em estado grave

Redação e Agência Brasil
09 de Agosto de 2025
País

Homens desaparecem após viajarem para cobrar dívida de R$ 1 milhão; veja o que se sabe

Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão incomunicáveis desde terça (5)

Redação
09 de Agosto de 2025
Pessoa com cabelo castanho escuro e blusa preta, brigando com outra pessoa em um ambiente interno que parece uma sala de aula de escola
País

Jovem de 17 anos é agredida a tesouradas durante briga com colega de classe, em SP

Caso aconteceu na última quinta-feira (17) e repercutiu nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
09 de Agosto de 2025
Aeroporto com várias aeronaves da TAM Linhas Aéreas estacionadas em frente ao terminal, visto de cima em uma manhã ensolarada.
País

Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por suposta ameaça de bomba

Apesar do susto, a PF descartou a presença de material explosivo na aeronave

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem das agressões
País

Empresário agride mulher com sequência de cotoveladas e socos em elevador no Distrito Federal

Homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (7)

Redação
07 de Agosto de 2025
foto de rua em que trabalhador se confundiu e escreveu PRAE ao invés de PARE em obra de trânsito em Cuiabá
País

Funcionário se confunde e escreve 'PRAE' em vez de 'PARE' em obra de trânsito em Cuiabá

O trabalhador ficou responsável por fazer a pintura no asfalto, mas acabou errando a escrita da palavra

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de casal encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo
País

Casal é encontrado morto após queda de carro em penhasco de 400 metros no Espírito Santo

Vítimas teriam saído para namorar e caído do alto da rampa de voo livre

Redação
07 de Agosto de 2025
Policial Militar baleado na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo
País

Policial militar é baleado no pescoço durante perseguição em Paraisópolis, zona sul de São Paulo

O agente passou por exames e não corre risco de vida

Lucas Monteiro
07 de Agosto de 2025
Carro invade autoescola no Paraná
País

Aluna perde controle do carro em tentativa de baliza e invade autoescola no Paraná

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do local

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de carro batido após perseguição policial por conta de sequestro de motorista de app em São Paulo
País

Criminosos sequestram motorista de app e batem carro durante fuga em SP

A Polícia foi acionada após a esposa do motorista perceber uma atividade suspeita por meio de um rastreador

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem de uma mulher com expressão séria, cabelo escuro, pele clara e sem maquiagem, em fundo branco. Fotografia de rosto e pescoço.
País

Brasileira foragida é presa em Portugal suspeita de matar os cinco filhos envenenados

Gisele Oliveira foi encontrada na cidade de Coimbra após ficar desaparecida por mais de um ano

Redação
06 de Agosto de 2025
Imagens do incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica Effa Motors
País

Funcionários registram incêndio de grandes proporções em fábrica de veículos em Manaus

O incêndio atinge a fábrica Effa Motors, localizada em Manaus, capital do Amazonas

Redação
05 de Agosto de 2025