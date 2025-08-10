Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

A carreta que transportava caroço de algodão e se envolveu em um acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, trafegava fora do horário permitido. A informação foi passada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente deixou 11 mortos e 46 feridos, sendo 12 em estado grave, incluindo o motorista do caminhão.

O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (8), em uma curva, na pista da carreta, após o motorista do ônibus que vinha no sentido contrário, invadir a faixa e colidir de frente com o veículo longo. O trecho da rodovia ficou interditado por 10 horas, sendo liberado na manhã de sábado (9).

Em entrevista ao G1 Mato Grosso, o chefe da PRF Maikon Fraida, afirmou que o acidente ocorreu por uma "série de imprudências, tanto do ônibus quanto da carreta", incluindo a regra de trânsito da região que proibia a carreta de trafegar naquele horário.

"Os veículos longos com mais de 19 metros precisam de uma autorização para rodar, esse veículo tinha essa autorização, só que ela só permite rodar durante o dia. Durante a noite, ele pode rodar apenas em pistas duplas, o que não era o caso", explicou.

O que diz a lei de tráfego

A lei diz que o horário normal de trânsito para veículos longos é do amanhecer ao pôr do sol. Ela é valida, inclusive, para sábados, domingos e feriados. Além disso, é preciso que sejam atendidas as condições favoráveis de visibilidade.

Em caso de flagrante do descumprimento, o veículo é apreendido e o motorista recebe 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de pagar multa no valor de R$ 130,16.

Sobre o ônibus, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos informou que o veículo era novo e havia passado por vistoria no mês passado.

Quem eram as vítimas

A Polícia Científica de Mato Grosso concluiu a identificação das 11 pessoas que morreram no grave acidente. Entre elas está o motorista do ônibus. As vítimas passaram por exame papiloscópico, nos municípios de Nova Mutum, Sorriso e Sinop.

Confira abaixo os nomes:

Maria Eduarda de Matos Ferreira Martins - 29 anos Gabriel Mendes Sanqueta - 20 anos Marinalva Sobeira dos Santos - 33 anos Francisco Das Chagas Nascimento Silva - 22 anos Alcione Ferreira Lima - 51 anos Laura Simone Garcia Corrêa Kolling - 52 anos Eileen Naiely da Silva - 20 anos Luis Augusto Araujo Santos - 41 anos Ana Paula Ferreira - 46 anos Marcos Antônio Ferreira Dias - 23 anos Mateus Vicente Serafim - 25 anos

Mais detalhes do acidente

O ônibus de turismo havia saído de Cuiabá às 16h e estava a cerca de três horas de chegar ao destino final, Sinop. Ele colidiu por volta de 21h40 com a carreta, na altura do km 648 da rodovia, próximo à comunidade São Cristóvão.

Em nota, a empresa Rio Novo, proprietária do veículo de passageiros, informou que o ônibus possui dois andares, comporta até 70 passageiros e transportava 66 pessoas no momento do acidente.

A empresa também lamentou o ocorrido e criou um canal exclusivo para prestar atendimento para às vítimas e familiares.