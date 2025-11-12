Motorista de caminhão com falsa bomba em SP ficou em 'estado de choque'

Um caminhão bloqueou por cerca de cinco horas trecho do Rodoanel Mário Covas, na Região de Itapecerica da Serra, em São Paulo, nesta quarta-feira (12). O bloqueio foi causado por uma falsa ameaça de bomba. O transtorno foi causado por uma ação criminosa.

O motorista do veículo foi identificado como Dener Laurito dos Santos, de 51 anos. Ele foi encontrado no caminhão em estado de choque, com as mãos amarradas. Em um primeiro relato, segundo a Folha de São Paulo, o homem contou que foi sequestrado e obrigado a estacionar no meio da via pelos criminosos.

Segundo a apuração, a carreta saiu do estado do Acre, seguindo para a São Bernardo do Campo. A falsidade do simulacro foi confirmada por policiais militares, por meio do Grupo de Ações Táticas Especiais, o Gate. O caminhão foi encontrado vazio, investigações tentam elucidar se houve roubo de carga.

A vítima foi encontrada por outros motoristas que tentavam trafegar pela via. O grupo chamou a acionou a polícia. O motorista desmaiou durante o resgate e foi encaminhado ao Hospital Geral de Itaparica da Serra.

QUEM É O MOTORISTA

Até o início desta tarde, segundo a Folha de São Paulo, Dener Laurito dos Santos ainda estava bastante abalado e não conseguia relatar à polícia como tudo teria acontecido.

O profissional deixou o hospital ainda nesta quarta-feira, segundo apuração do g1. Após isso, ele foi à delegacia para prestar depoimento. Segundo o portal, a família também está abalada e não deu entrevista para preservar a identidade do caminhoneiro.