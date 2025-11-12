Caminhão bloqueia trecho do Rodoanel em SP; Polícia investiga suspeita de bomba

Um homem foi encontrado consciente, porém desorientado e envolto em fios de uma suposta bomba caseira, na altura do quilômetro 44 da Rodoanel Mario Covas, na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo informações do Centro de Controle Integrado (CCI), da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, o incidente foi registrado por volta das 6h44. O resgate do homem ocorreu às 9h20.

Por volta de 7h30, policiais rodoviários e equipes da concessionária já se encontravam no local, adotando medidas de segurança e realizando desvios no tráfego para evitar a aproximação de veículos.

Helicóptero Águia e Gate foram acionados

As equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) foram imediatamente acionadas e se deslocaram para o ponto da ocorrência.

Às 7h19, os bombeiros chegaram ao local, iniciando os primeiros procedimentos de isolamento e avaliação da cena. Em seguida, às 8h24, o Helicóptero Águia pousou transportando o efetivo do Gate, responsável por lidar com situações envolvendo explosivos e materiais perigosos.

Por volta das 8h53, um desvio foi montado no km 58 da pista interna, garantindo a fluidez do tráfego e a segurança dos condutores.

O resgate do homem ocorreu às 9h20. O homem foi resgatado por um serviço de saúde e o trânsito segue bloqueado no local.