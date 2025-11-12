Nayara Rodrigues, sobrevivente do Caso Eloá, escolheu vida reservada

Sobrevivente do crime que ficou conhecido como Caso Eloá, Nayara Rodrigues da Silva escolheu uma vida reservada e tranquila. Ela e a amiga foram vítimas de cárcere privado em outubro de 2008, em Santo André (SP). Eloá Pimentel foi morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves.

O caso voltou a ser debatido devido ao lançamento do documentário "Caso Eloá: Refém ao Vivo", da Netflix, nesta quarta-feira (12).

Na época, o sequestro teve ampla cobertura midiática. Após o caso, Nayara evitou exposições públicas. Ela também não costuma conceder entrevistas. Formada em Engenharia, Nayara ainda carrega sequelas do tiro que a atingiu durante o sequestro.

A Justiça de São Paulo determinou, em 2018, que o governo estadual indenizasse Nayara em 150 mil reais.

Documentário sobre Caso Eloá

O documentário "Caso Eloá: Refém ao Vivo" teve estreia na Netflix nesta quarta-feira (12). A produção busca refletir sobre o feminicídio e a violência contra a mulher.

Nessa produção, o público vai ter acesso a diversos depoimentos inéditos do pai de Eloá, da amiga Grazieli Oliveira e do irmão Douglas. Alguns jornalistas e autoridades que acompanharam o crime também deixaram relatos para o documentário da Netflix.

Lindemberg Alves

O ex-namorado de Eloá, Lindemberg Alves, foi responsável sequestrar e matar a jovem, que tinha apenas 15 anos na época. A adolescente ficou em cárcere privado por mais de 100 horas.

O caso foi acompanhado ao vivo por diversas emissoras de TV, que chegaram a exibir as negociações entre a polícia e Lindemberg. No quarto dia, Eloá foi baleada pelo ex-namorado.