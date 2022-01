Avião desvia rota e faz pouso forçado em Vitória após morte de passageiro

Um avião precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, após um passageiro passar mal durante a viagem. O caso foi na madrugada desta quinta-feira (13). As informações são do G1.

De acordo com a companhia aérea Azul, a aeronave saiu de Porto Alegre (RS) com destino a Recife (PE). Após um dos passageiros passar mal, o piloto alternou o voo para a capital capixaba para atendimento médico. Em Vitória, o passageiro ainda recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu.

O nome da vítima e a causa da morte não foram informados.

A Zurich Airport Brasil, que administra o Aeroporto de Vitória, informou que “confirmou o óbito do passageiro e acionou o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Polícia Civil, que compareceu ao aeroporto para realizar o procedimento de remoção”.

Essa foi a segunda morte envolvendo passageiros de voos nos últimos dias. No fim de semana, uma passageira da KLM morreu após também passar mal durante a viagem. A vítima era argentina e tinha 75 anos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil