Atriz Eliane Morett morre baleada em tentativa de assalto no Rio de Janeiro

A atriz Eliane Morett de Campos, de 58 anos, morreu por disparos de arma de fogo em uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, na noite dessa quarta-feira (5).

Um dos dois criminosos parou em frente ao carro da vítima, que não parou e seguiu o trajeto. O homem, então, atirou duas vezes em direção à janela da motorista. A dupla fugiu em seguida sem levar nada. A ação durou seis segundos.

Eliane ainda conseguiu percorrer alguns metros e bateu em um poste de iluminação pública.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida na cabeça e chegou a ser encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde seria operada. Antes do procedimento cirúrgico, porém, ela faleceu.

Outra atriz foi atingida

A mulher e uma amiga voltavam do ensaio de uma peça teatral. A outra vítima, que também é atriz e não foi identificada, ficou ferida por estilhaços de vidro e passa bem.

No último mês de agosto, as duas estiveram em cartaz no Teatro Armando Gonzaga com a peça "Abajus Lilás", do escritor Plínio Marcos. Atriz profissional há mais de 20 anos, Eliane também era professora aposentada.