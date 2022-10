Polícia investiga se caminhão vazou gás tóxico que deixou um morto e dois em estado grave em SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga origem do vazamento de gás tóxico que afetou dezenas de pessoas na cidade de Pontal, na última terça-feira (4). Vítimas relataram ter visto um caminhão de transporte de substâncias gasosas na região e o órgão busca investigar o veículo mencionado.

A origem do gás ainda não foi esclarecida. No entanto, substância foi responsável por fazer moradores de um bairro do interior paulista buscarem atendimento médico, com falta de ar, além de ter deixado duas pessoas em estado grave. Uma das vítimas faleceu.

Conforme a Polícia Militar, os moradores da Rua Alexandre Andruciolli foram os primeiros a sentir o cheiro forte e começaram a apresentar sintomas respiratórios e ardência nos olhos. Equipes da PM, Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal foram para o local e isolaram a área.

Para auxiliar na ação, um carro de som foi utilizado a fim de transmitir a orientação dos moradores deixarem a casa. Mais de mil pessoas aguardaram fora de seus imóveis. Todas as casas foram esvaziadas.

A fim de abrigar os moradores, a Prefeitura de Pontal disponibilizou o ginásio de esportes. Cerca de cinquenta pessoas passaram a noite no local. Somente na manhã desta quarta-feira (5), foram liberadas para retornar às suas casas.

Investigação do caso

A Polícia Civil ouvirá testemunhas ao longo dos próximos dias para apurar o caso. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Igor Dorsa, imagens de câmeras de segurança já foram reunidas e serão usadas para identificar o veículo mencionado.

Igor Dorsa Delegado "Trabalhamos com a informação de que um caminhão transportando algum tipo de gás e com vazamento passou pela região".

Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado e a polícia trabalha também com a investigação de crime ambiental de poluição.

Nesta quarta-feira, peritos da polícia vistoriaram quatro empresas na região e nenhuma irregularidade foi encontrada. Residências também foram vistoriadas, mas nada suspeito foi localizado.