Advogada e dirigente da OAB de Uberlândia pede licença após divulgar vídeo com ataque a nordestinos

A vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Uberlândia, Flávia Aparecida Moraes, pediu licença do cargo após publicar um vídeo em que profere ataques xenofóbicos contra nordestinos.

Vestidas com as cores verde e amarela, a advogada e outras duas mulheres afirmam que deixarão de fazer passeios turísticos no Nordeste e passarão a gastar o dinheiro no Sul e Sudeste ou até fora do País.

"Nós geramos empregos, nós pagamos impostos e sabe o que que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, com quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas", disse.

A manifestação foi feita após o resultado do primeiro turno das eleições.

'Inadmissível", avalia OAB MG

A 13ª Subseção da OAB informou que a advogada pediu licença da função para se dedicar pessoalmente ao assunto. Apesar da repercussão, a entidade declarou que, por ser uma instituição "de caráter plural e apolítico", não iria se manifestar sobre a conduta pessoal da advogada.

Já a OAB de Minas Gerais garantiu que tomará as providências cabíveis no âmbito ético disciplinar por considerar a atitude de Flávia Moraes como um "tipo de xenofobia regional intolerável, inadmissível".

"A OAB repudia de forma veemente as expressões utilizadas que materializam preconceito e discriminação contra o povo nordestino. A OAB MG recomenda à OAB de Uberlândia que independente da licença requerida pela colega a destitua do cargo porque ela não tem condições de participar desta gestão", alertou o presidente Sérgio Leonardo.

A advogada não se manifestou.

