Advogada que atacou nordestinos é exonerada da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Uberlândia decidiu exonerar a advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, a jurista fez declarações xenofóbicas contra nordestinos, dizendo que "não vai mais alimentar quem vive de migalhas".

O posicionamento foi anunciado em vídeo pelo presidente da OAB em Uberlândia, José Eduardo Batista, na noite desta quinta-feira (6). "Não compactuamos com os lamentáveis fatos veiculados nas redes sociais nem com as expressões utilizadas pela advogada", afirmou o representante.

Segundo Batista, a entidade está "profundamente constrangida e envergonhada" e se solidariza "com o povo nordestino", que "muito contribui para o progresso nacional". Leia a nota, na íntegra:

Sanções

Além da exoneração da vice-presidência da comissão, a OAB determinou a abertura de processo ético-disciplinar. "Em atenção às representações que nos foram enviadas por advogados de Uberlândia e da região", afirmou o presidente. Antes dessas decisões, a advogada já tinha pedido licença da função.

Além disso, a Defensoria Pública de Minas Gerais propôs, nesta quinta (6), uma ação civil pública contra Flávia e uma indenização de R$ 100 mil em danos morais.

Ao G1, por nota, a jurista disse que se arrepende do que disse, mas que a conduta, embora reprovável, "não se encontra tipificada como crime em qualquer dispositivo legal vigente".

Entenda o caso

Flávia, enquanto vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB em Uberlândia, gravou um vídeo em que, vestida com as cores verde e amarela e ao lado de outras duas mulheres, afirmou que deixará de fazer passeios turísticos no Nordeste para gastar dinheiro no Sul e no Sudeste ou fora do País.

"Nós geramos empregos, nós pagamos impostos e sabe o que que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, com quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas", declarou, logo após o primeiro turno das eleições. Assista: