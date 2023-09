O que se sabe sobre o terremoto no Marrocos que já deixou mais de 2 mil mortos

O número de mortos por conta de um terremoto no Marrocos já passa de 2 mil, segundo o Ministério do Interior do país. Há ainda o registro de mais de 2 mil feridos. A estimativa do Governo do Marrocos é de 300 mil pessoas tenham sido afetadas pelos tremores. O país decretou luto oficial de três dias.

O tremor de terra de magnitude 6,8 na escala Escala Richter foi registrado na noite de sexta-feira (8), por volta das 23 horas, no horário local (19h em Brasília). Um segundo tremor foi registrado cerca de 20 minutos depois, de magnitude 4,9.

Assuntos relacionados

A área mais atingida com danos materiais é o sul de Marrakech. Já o maior número de mortes ocorreu em Al Haouz e em Taroudant.

Por ser um país com muitas construções históricas, a estimativa é de que o número de mortos ainda aumente, principalmente em áreas montanhosas, onde o acesso é mais limitado e os abrigos são antigos.

Brasileiros

De acordo com a Embaixada do Brasil, não há brasileiros mortos ou feridos. A seleção olímpica brasileira de futebol estava na cidade de Fez, onde disputou um jogo contra os marroquinos. Conforme informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Globo Esporte, todos os atletas estão seguros.

Embaixada do Brasil "Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, a Embaixada do Brasil em Rabat expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo marroquino. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos"

Caso algum brasileiro precise de ajuda e esteja no Marrocos, a Embaixada do Brasil em Rabat informou que trabalha em regime de plantão, e pode ser contatada pelo telefone +212 661 16 81 81 (inclusive WhatsApp).

Cearenses

Uma comitiva de cearenses estava no Marrocos justamente no dia do terremoto. O grupo participava da X Conferência Internacional de Geoparques da Unesco, inclusive com a presença da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB).

No encontro, o Araripe Geopark Mundial, no Cariri, seria apresentado como candidato para sediar a XI Conferência Internacional de Geoparques Mundiais. Jade deixou o Marrocos no dia seguinte ao terremoto e seguiu para Madri, na Espanha, onde cumpre agenda.

Em entrevista ao Diário do Nordeste no sábado (9), a vice-governadora informou que já deixou a cidade de Marrakech e reiterou que todos estão bem, embora tenha presenciado "cenas difíceis e lamentáveis". Ela relatou que na região em que a comitiva estava na sexta-feira (8), hotéis foram evacuados, pessoas tiveram que sair de casa e "mesmo prédios mais novos ficaram com rachaduras".

Jade Romero (MDB) Vice-governadora do Ceará "Foi um momento de muita tensão, uma noite difícil e nenhum hotel permitiu que ninguém ficasse dentro dos prédios. Todas as famílias aguardando informações. Enfim, lamento pelo número de pessoas que faleceram. E quero dizer que estamos bem, graças a Deus. No momento do ocorrido, nós estávamos em um local seguro, que não aconteceu nenhuma eventualidade"

Jade Romero também fez um vídeo informando o que testemunhou durante o desastre ambiental. "Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas nas ruas, monumentos que viraram ruínas, enfim. É um momento difícil no qual lamento profundamente. Deixo também minha consternação, minha força e nossa fé para que esse povo possa superar mais esse desafio", disse.

Assuntos relacionados

QUEM É A COMITIVA DO CEARÁ NO MARROCOS

A comitiva do Governo do Ceará que viajou a Marrocos é composta por 6 pessoas:

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero;

Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Sandra Monteiro;

Reitor da Universidade Regional da Cariri (URCA), Carlos Kléber Nascimento;

Coordenador da Rede de Geoparques da América Latina e Caribe, Patrício Melo;

Diretor Executivo do Araripe UGGP, Eduardo Guimarães;

Coordenadora do setor de Desenvolvimento Territorial Sustentável e Geoturismo, Jeanne Sidrim.

A previsão é de que parte do grupo — com exceção de Jade — retorne ao Brasil ainda neste domingo (10). A secretária Sandra Monteiro e o reitor Carlos Kléber Nascimento devem desembarcar no Estado por volta de 17h30.

Maior terremoto

O tremor de terra foi o maior já registrado no Marrocos nos últimos 20 anos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Conforme especialistas ouvidos pela CNN, terremotos desta proporção são incomuns na região, contudo, não são inesperados. Ao todo, a localidade passou por 9 eventos semelhantes com magnitude 5 ou superior desde 1900, mas nenhum deles teve magnitude superior a 6.

Assuntos relacionados

Solidariedade

Lideranças mundiais prestaram solidariedade ao Marrocos e ofereceram ajuda ao País.

Emmanuel Macron, presidente da França, disse estar "devastado". O russo Vladimir Putin falou sobre "dor e luto" com o ocorrido.

Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, se solidarizou com as vítimas, assim como Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha.

Assuntos relacionados

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, que participam da cúpula do G20, na Índia, enviaram condolências ao povo marroquino.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, iniciou o discurso de abertura da Cúpula do G20, neste sábado, oferecendo suas “sinceras condolências a todos os afetados” pelo terremoto.

Legenda: Moradores aterrorizados precisaram deixar as casas. Foto: Fadel Senna/AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, instruiu os órgãos governamentais a se organizarem para o fornecimento de assistência ao Marrocos, incluindo a preparação para enviar uma delegação de ajuda.