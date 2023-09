Terremoto no Marrocos é um dos mais fortes do país nos últimos 120 anos; entenda

O terremoto que ocorreu no Marrocos, na noite desta sexta-feira (8) é considerado um dos mais fortes da história do país. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o acidente ambiental foi o mais forte durante 120 anos. As informações são da CNN.

O professor de engenharia civil e ambiental da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Jonathan Stewart relatou que embora o terremoto tenha sido 30 vezes mais fraco do que o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia, ainda liberou “uma tremenda quantidade de energia e provavelmente causaria danos substanciais”.

O desastre ambiental que ocorreu neste fim de semana teve magnitude de 6,8. Conforme o órgão estadunidense, ele é classificado como forte na escala de magnitude, de acordo com o órgão.

Terremotos desta proporção são incomuns na região, contudo, não são inesperados. Ao todo, a localidade passou por 9 eventos semelhantes com magnitude 5 ou superior desde 1900, mas nenhum deles teve magnitude superior a 6.

Não há registro de brasileiros entre as vítimas, diz embaixada do Brasil

Em nota enviada ao Estadão, a Embaixada do Brasil, em Rabat, informou não haver vítimas brasileiras no desastre ocorrido no país. O órgão informou ainda que "acompanha com atenção os desdobramentos".

"Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, a Embaixada do Brasil em Rabat expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo marroquino. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos", informou.

Caso algum brasileiro precise de ajuda e esteja no Marrocos, a Embaixada do Brasil em Rabat informou que trabalha em regime de plantão, e pode ser contatada pelo telefone +212 661 16 81 81 (inclusive WhatsApp).

Terremoto no Marrocos

O número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu o centro do Marrocos, na sexta-feira (8), chegou a 1,2 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior do país. Diante da tragédia, líderes mundiais ofereceram ajuda ao país africano.

O Ministério do Interior do Marrocos informou ainda que o terremoto matou pessoas nas províncias e nos municípios de al-Haouz, Marrakech , Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. E estima-se que há pelo menos 329 pessoas feridas. O número pode aumentar, alertam as autoridades.

O terremoto foi o mais forte a atingir aquela região do país do norte da África em mais de 100 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Diversos líderes mundiais repercutiram a ocorrência e enviaram mensagens de condolência após receberem a notícia da tragédia. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz estar “devastado” com a notícia e acrescentou que o país está pronto para ajudar com esforços de socorro.