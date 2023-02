Terremoto na Turquia: imagens aéreas do antes e depois mostram destruição provocada por tremor

A Turquia e a Síria foram abaladas por um terremoto de grandes proporções, na segunda-feira (6), que atingiu magnitude 7,8 na escala Richter — que se estende até o nível 9 —, e provocou milhares de mortes e o desabamento de diversos prédios. Imagens de satélite capturadas pela Maxar Technologies mostram a destruição deixada pelo fenômeno no território turco.

Os registros realizados pela empresa de tecnologia espacial comparam cenários das cidades de Antáquia e de Karamamaras, feitos entre julho e dezembro de 2022, com fotos captadas logo após o tremor de terra.

Nas imagens é possível observar diversos prédios que desabaram com o abala sísmico, estradas obstruídas e os abrigos improvisados para acolher sobreviventes que ficaram desabrigados. Além do terremoto principal, uma série de 50 tremores menores foram registrados na região, incluindo um de magnitude 7,5, que aconteceu nove horas após o de maior proporção.

Veja antes e depois de terremoto da Turquia

