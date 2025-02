Suspeito de ataque contra turista espanhol no Memorial do Holocausto queria 'matar judeus', diz polícia

Um homem de 19 anos nascido na Síria e que não teve a identidade revelada foi preso nesta sexta-feira (21) em Berlim, capital da Alemanha. Ele feriu um turista espanhol durante um ataque ao Memorial do Holocausto na capital alemã. Segundo as autoridades locais, o sírio queria "matar judeus".

O ataque aconteceu a dois dias das eleições gerais na Alemanha, que acontecem neste domingo (23). As autoridades alemãs relataram que o suspeito do crime, de 19 anos, estava com as mãos manchadas de sangue e carregava itens sagrados da religião muçulmana, como uma cópia do Alcorão e um tapete de oração.

Investigações preliminares apontam que o ataque está relacionado com a Guerra entre Israel e Hamas. Nas últimas semanas, cenas como essas se tornaram mais habituais na Alemanha, o que aumentou o clima de tensão antes das eleições gerais.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, acredita que é possível "supor uma motivação antissemita" no ataque no Memorial do Holocausto, e acrescentou que a polícia alemã deve estar focada em coibir esse tipo de crime.

"(O suspeito) deve ser punido com todo o rigor da lei e expulso diretamente da prisão. Usaremos todos os meios para deportar os criminosos violentos de volta à Síria", disse.

Avanço da extrema-direita preocupa a Alemanha

Além da questão da segurança, a maior economia da Zona do Euro também enfrenta uma recessão há dois anos, e seu modelo industrial, que será uma das prioridades do próximo governo, está em plena crise.

O líder da aliança conservadora, Friedrich Merz, é o favorito para suceder o atual chefe de Governo social-democrata, Olaf Scholz.

Um advogado empresarial de 69 anos, Merz precisará, no entanto, de uma votação expressiva para ter condições de negociar com força a próxima coalizão.

As pesquisas mais recentes atribuem à aliança um resultado próximo de 30%, o que significa que Merz precisará fechar uma aliança com pelo menos outro partido para formar o governo. As negociações poderão durar várias semanas.

Friedrich Merz descartou governar com o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que pode dobrar seu resultado na comparação com as últimas eleições legislativas e alcançar quase 20% dos votos