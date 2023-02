Terremoto de grandes proporções atinge Turquia e Síria, deixando centenas de mortos; veja imagens

Um terremoto de grandes proporções atingiu a Turquia e a Síria, na madrugada desta segunda-feira (6) — ainda noite de domingo (5) no Brasil —, provocando a morte de, pelo menos, 485 pessoas e deixando cerca de 2,9 mil feridos. O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter — que se estende até o nível 9 — afetou o Centro-Sul do território turco e o Noroeste do sírio.

O fenômeno causou o desmoronamento de diversos prédios nos países, que são vizinhos, e também foi sentido no Chipre e no Líbano. Equipes de buscas atuam para encontrar sobreviventes em meio aos escombros. As informações são da agência internacional Reuters.

Na cidade turca de Sanliurfa, um vídeo, compartilhado pela emissora CNN Turquia nas redes sociais, mostra o momento em que um prédio de cerca de seis andares desaba devido ao terremoto.

O serviço geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 7,8 ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros da superfície. Uma série de outros abalos sísmicos menores foi registrada no local, um deles de magnitude 6,7. A região é atravessada por falhas sísmicas.

Legenda: Pessoas auxiliam na busca por sobreviventes nos escombros em Diyarbakir, Turquia Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Legenda: Abalo sísmico danificou prédio na cidade de Sarmada, interior da província de Idlib, no Noroeste da Síria Foto: Mohammed AL-RIFAI / AFP

Legenda: Criança aguarda atendimento no hospital Bab al-Hawa, Zona Rural do Norte da província de Idlib, na Síria, controlada por forças rebeldes Foto: Aaref WATAD / AFP

Quase 500 mortos e milhares de feridos

Na Turquia, o vice-presidente, Fuat Oktay, declarou que 248 pessoas morreram e 2.323 ficaram feridas. Autoridades do País enviaram equipes de resgaste e disponibilizaram aeronaves para as regiões afetadas, além de declarar um "alarme de nível 4", que solicita assistência internacional.

Na Síria, um órgão de saúde do governo declarou que foram registrados, ao menos, 237 óbitos e cerca de 600 feridos, a maioria nas províncias de Hama, Aleppo e Latakia, onde vários prédios desabaram.

Assolada por uma guerra civil que dura mais de 11 anos, a nação do Oriente Médio já estava devastada antes do abalo sísmico.

"Nunca senti nada parecido nos 40 anos que vivi. Fomos abalados pelo menos três vezes com muita força", disse à Reuters um morador da cidade turca de Gaziantep, área próxima ao epicentro do terremoto.

Legenda: Nesta imagem, membros da defesa civil síria carregam uma mulher ferida após resgatá-la dos escombros de um prédio que desabou na cidade de Aleppo, região controlada pelo governo Foto: AFP

Legenda: Vítimas são levadas às pressas para a ala de emergência do hospital Bab al-Hawa, Zona Rural do Norte da província de Idlib, Síria Foto: Aaref WATAD / AFP

Legenda: Neste registo, equipes de resgate procuram vítimas de um prédio de oito andares que desabou após o terremoto, no Sul da Turquia Foto: Apostila / SANA / AFP

No Twitter, a emissora CNN Turquia compartilhou imagens que mostram o histórico Castelo de Gaziantep, ponto turístico turco, severamente danificado no episódio.

Os Estados Unidos declararam que estão "profundamente preocupados" com o abalo sísmico registrado na Turquia e na Síria, e estão monitorando os eventos de perto, conforme afirmou o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nas redes sociais.

"Entrei em contato com as autoridades turcas para informar que estamos prontos para fornecer toda e qualquer assistência necessária", escreveu no Twitter.