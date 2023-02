Vídeos mostram cenário de destruição após terremoto na Turquia; veja

Vídeos registrados durante e após o terremoto de grandes proporções que atingiu a Turquia e a Síria, na madrugada desta segunda-feira (6) — ainda noite de domingo (5) no Brasil —, mostram prédios desabando e o cenário de destruição.

O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter — que se estende até o nível 9 — afetou o Centro-Sul do território turco e o Noroeste do sírio, matando mais de 1,4 mil pessoas e deixando milhares de feridos.

Na cidade turca de Sanliurfa, um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que um prédio de cerca de seis andares desaba devido ao terremoto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês) informou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros da superfície. Uma série de outros abalos sísmicos menores foi registrada no local, um deles de magnitude 6,7. A região é atravessada por falhas sísmicas.

Legenda: Pessoas auxiliam na busca por sobreviventes nos escombros em Diyarbakir, Turquia Foto: ILYAS AKENGIN / AFP

Legenda: Abalo sísmico danificou prédio na cidade de Sarmada, interior da província de Idlib, no Noroeste da Síria Foto: Mohammed AL-RIFAI / AFP

Legenda: Criança aguarda atendimento no hospital Bab al-Hawa, Zona Rural do Norte da província de Idlib, na Síria, controlada por forças rebeldes Foto: Aaref WATAD / AFP

Novo tremor de terra horas após terremoto

Um novo terremoto, de magnitude 7,5, atingiu o Sudeste da Turquia na tarde desta segunda-feira (6) — início da manhã no Brasil —, informou o USGS, horas após o outro terremoto ter provocado a morte de 912 pessoas.

O tremor foi registrado às 13h24 (07h24 no horário de Brasília), quatro quilômetros a sudeste da cidade de Ekinozu.

Mais de mil mortos e milhares de feridos

Na Turquia, o presidente, Tayyip Erdogan, declarou que 912 pessoas morreram, 5.383 ficaram feridas e 2.818 prédios desabaram. Autoridades do País enviaram equipes de resgaste e disponibilizaram aeronaves para as regiões afetadas, além de declarar um "alarme de nível 4", que solicita assistência internacional.

Na Síria, o Ministério da Saúde declarou que foram registrados, ao menos, 326 óbitos e cerca de 1.042 feridos. No Noroeste do País, controlado pelos rebeldes, as equipes de resgate afirmam que 221 pessoas faleceram. Assolada por uma guerra civil que dura mais de 11 anos, a nação do Oriente Médio já estava devastada antes do abalo sísmico.

Legenda: Nesta imagem, membros da defesa civil síria carregam uma mulher ferida após resgatá-la dos escombros de um prédio que desabou na cidade de Aleppo, região controlada pelo governo Foto: AFP

Legenda: Vítimas são levadas às pressas para a ala de emergência do hospital Bab al-Hawa, Zona Rural do Norte da província de Idlib, Síria Foto: Aaref WATAD / AFP

Legenda: Neste registo, equipes de resgate procuram vítimas de um prédio de oito andares que desabou após o terremoto, no Sul da Turquia Foto: Apostila / SANA / AFP

No Twitter, a emissora CNN Turquia compartilhou imagens que mostram o histórico Castelo de Gaziantep, ponto turístico turco, severamente danificado no episódio.

Pior terremoto desde 1999

O presidente turco declarou que 45 países se ofereceram para ajudar nos esforços de busca e resgate.

Os Estados Unidos declararam que estão "profundamente preocupados" com o abalo sísmico registrado na Turquia e na Síria, e estão monitorando os eventos de perto, conforme afirmou o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nas redes sociais.

O terremoto foi o mais grave da Turquia desde 1999, quando um de magnitude semelhante devastou Izmit e a povoada região oriental do Mar de Mármara, perto de Istambul, matando mais de 17 mil pessoas.