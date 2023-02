Menina de 7 anos protege irmão de escombros durante horas após terremoto na Síria

O vídeo de uma menina de sete anos protegendo seu irmão dos escombros do terremoto da Síria viralizou nas redes sociais nessa terça-feira (7). Ela e o menino ficaram soterrados por 17 horas, conforme um representante da Organização das Nações Unidas (Onu).

Mohamad Safa informou para a agência AP que ambas foram resgatadas com vida. As imagens foram publicadas por uma ativista de direitos humanos no Twitter.

Veja o momento:

Destruição

O terremoto de 7.8 graus sacudiu a Turquia e a Síria e já matou mais de 11,2 mil pessoas, de acordo com um balanço atualizado divulgado nesta quarta-feira (8).

O número de vítimas na Turquia subiu para 8.574, anunciou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que visitou a cidade de Kahramanmaras, epicentro do terremoto. Na Síria, 2.662 corpos foram retirados dos escombros.

Este sismo foi o maior na Turquia desde o terremoto de 17 de agosto de 1999, que deixou 17 mil mortos, mil deles em Istambul.