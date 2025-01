O marido de uma passageira que estava a bordo do avião da PSA Airlines, que caiu em Washington, nos Estados Unidos, afirmou que a esposa enviou mensagens para ele minutos antes do acidente. O relato foi colhido pela WUSA-TV, afiliada da CBS Washington.

Hamaad Raza contou à emissora que a esposa, de 26 anos, estava tão perto do destino que conseguiu sinal para entrar em contato. "Ela me mandou uma mensagem de texto dizendo que eles pousariam em 20 minutos. O resto das minhas mensagens não foram entregues e foi quando percebi que algo poderia estar acontecendo", relatou.

Veja também Mundo Avião bate em helicóptero e ambos caem em rio nos Estados Unidos; corpos são retirados do local Mundo EUA aprovam Ozempic para tratar complicações de diabetes tipo 2 e de doença renal crônica

Raza disse que ficou de um lado para o outro esperando a companheira no terminal do aeroporto, porém, ela nunca chegou. A aeronave colidiu com um helicóptero militar em cima do rio Potomac. "Estou apenas rezando para que alguém a esteja tirando do rio enquanto falamos", desabafou o homem.

Após a colisão, serviços de emergência de Washington vasculharam a região em busca das vítimas. No entanto, na manhã desta quinta-feira (30), autoridades americanas informaram que não acreditam que haja sobreviventes. "Estamos agora em um ponto em que mudamos de uma operação de resgate para uma de recuperação", detalhou Mike Waltz, conselheiro de segurança nacional, em entrevista coletiva.

VEJA COLISÃO

Campeões mundiais de patinação entre as vítimas

Segundo a agência russa RIA, dois grandes nomes da patinação artística da Rússia estão entre os mortos no acidente. O casal Evgenia Shishkova e Vadim Naumov foi campeão mundial em 1994 e, desde 1998, se dedicava a treinar jovens talentos nos EUA.

A informação foi confirmada pela Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos, que afirmou que a família voltava de um treinamento no Kansas com outros patinadores no momento da colisão. A agência Reuters informou que há possibilidade de até 15 patinadores no total estarem entre as vítimas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.