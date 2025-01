Estudante brasileira desaparecida em Portugal é encontrada após um mês

A estudante brasileira Thayla Pereira, de 26 anos, foi encontrada neste sábado (25), próxima ao aeroporto de Lisboa, capital de Portugal. Aluna da Universidade de Aveiro, também localizada no país europeu, ela estava desaparecida desde o dia 15 de dezembro. As informações são do g1.

A ampla divulgação do desaparecimento permitiu que uma pessoa que passava próxima ao aeroporto identificasse Thayla e acionasse a família da brasileira.

Com isso, policiais foram até o local e encontraram a estudante, que estava acompanhada de um homem. Ele fugiu no momento da abordagem policial. Thayla aparentava estar com fome e desidratada. Ela foi internada em um hospital de Lisboa.

"Ela está com vida e isso para nós é o mais importante", disse a irmã da estudante, Dhembla. As duas conversaram por meio de videochamada após o internamento de Thayla.

Dificuldades financeiras

Thayla Pereira chegou a Portugal em outubro de 2024, quando começou a cursar a Universidade de Aveiro após receber uma bolsa. Ela é do Distrito Federal.

Amigos contaram a família da brasileira que, apenas alguns meses depois, ela afirmou estar com dificuldades financeiras.

Um dos colegas de Thayla disse que ela estaria arrependida de ter ido para outro país. A jovem estaria tendo dificuldade para encontrar um emprego.

Na época do desaparecimento, os policiais visitaram o alojamento de Thayla e não encontraram nem a jovem nem os pertences dela, o que gerou a suspeita de que ela deixou o local por não conseguir pagar.

Os familiares de Thayla desconfiam que ela estava em situação de rua. Agora, eles pretendem fazer uma vaquinha para conseguir trazer a jovem de volta para o Brasil.