Aeronave que caiu nos EUA fazia transporte médico de criança; mãe e mais 5 morreram

Um avião de pequeno porte, que caiu próximo a um shopping em Filadélfia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (31), realizava transporte médico de uma criança, que era a paciente, com a mãe acompanhando.

A aeronave da empresa Jet Rescue Air Ambulance ainda transportava mais quatro tripulantes. Segundo o portal g1, todos a bordo do voo eram do México e o destino final do voo era Tijuana, com uma parada no Missouri.

Todos os seis ocupantes da aeronave morreram, segundo o FAA (Administração Federal de Aviação, em tradução livre, responsável pela aviação civil dos EUA).

Em entrevista a emissoras norte-americanas, o porta-voz da Jen Rescue Air, Steven Gold, afirmou que paciente e responsável eram mexicanos. “Era um voo para salvar a vida dele", disse.

De acordo com a CNN, houve várias vítimas relatadas no solo com o choque do avião próximo ao shopping center. Seis pacientes foram enviados para o Temple University Hospital-Jeanes Campus. Do total, três já foram tratados e receberam alta, enquanto os outros três estão em “condições razoáveis”, disse um porta-voz do hospital à CNN.

Segunda queda de avião em uma semana

O acidente ocorreu apenas dois dias depois da colisão envolvendo um avião de passageiros e um helicóptero militar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan em Washington, que matou 67 pessoas, o acidente aéreo mais letal em quase 25 anos nos Estados Unidos.