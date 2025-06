Mulher morre após lavar nariz com água da torneira e contrair ameba 'comedora de cérebro' nos EUA

Uma mulher de 71 anos morreu no Texas, nos Estados Unidos, após lavar o nariz com a água da torneira e contrair a ameba Naegleria fowleri, conhecida como "comedora de cérebro". As informações são do site Uol.

A morte da idosa foi revelada em um relatório publicado pelo Centro de Controles e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde pública do governo norte-americano, no último dia 29 de maio. A infecção pela mesma ameba causou a morte de uma criança no Ceará, no fim do ano passado.

Conforme o CDC, a mulher encheu o frasco de higienização nasal e lavou o nariz com a água de uma torneira de um veículo RV (trailer ou motorhome) em um acampamento do Texas. Alguns dias depois, ela começou a sentir febre e dor de cabeça, além de ter o estado mental alterado.

"A paciente não teve nenhuma exposição recreacional à água fresca; mas ela reportou ter realizado uma irrigação nasal em diversas ocasiões usando água não fervida da torneira portátil de água do RV durante quatro dias antes do início dos sintomas", relata o CDC.

A idosa, que era considerada saudável, teve convulsões e morreu 8 dias depois de começar a passar mal. Exames realizados a partir do líquido cefalorraquidiano da idosa apontaram a infecção pela ameba.

O Órgão levantou a possibilidade de duas possíveis fontes de contaminação: um tanque do veículo RV, onde a água estava armazenada há três semanas antes da mulher comprar o reservatório; ou o próprio sistema de água municipal, que pode ter se conectado ao carro.

Caso confirmado no Ceará

A ameba Naegleria fowleri causa a doença meningoencefalite amebiana primária (também conhecida em português como MAP), que é considerada rara e altamente letal. Dos 164 casos reportados nos EUA entre 1962 e 2023, apenas quatro pessoas sobreviveram.

Pessoas infectadas pela ameba morrem em até 18 dias após o início dos sintomas, sendo que a maioria morre em até cinco dias, segundo o CDC. Os primeiros sinais de alerta são dor de cabeça, febre, náusea, vômito, rigidez do pescoço, perda de equilíbrio e alucinações.

Uma morte por infecção da ameba "comedora de cérebro" foi confirmada no Ceará, em dezembro de 2024. Uma menina de 1 ano e 7 meses morreu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste na época, o secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, disse que o caso é considerado “muito raro” e pode ser classificado como uma “fatalidade”. O gestor relatou, ainda, que a confirmação só foi possível porque a família autorizou a necropsia no corpo da criança.

Prevenção e controle

Uma nota técnica da Secretaria da Saúde do Ceará, divulgada na época da morte da criança em Caucaia, destacou que, embora o perigo de infecção por Naegleria fowleri seja muito baixo, é importante estar ciente dos riscos e tomar medidas para diminuí-los, como:

Uso de Água Tratada para Banho:

Certifique-se de que a água utilizada para banho seja devidamente tratada e clorada.

Evite utilizar água de fontes desconhecidas ou não tratadas, especialmente em regiões sem saneamento básico adequado.

Cuidados ao Mergulhar em Lagos e Açudes:

Use prendedores nasais ou evite atividades que envolvam a entrada de água pelo nariz, como saltos e mergulhos, em lagos, açudes ou outras águas doces mornas e não tratadas.

Prefira ambientes de lazer com água tratada e monitorada regularmente para qualidade.

Lavagem Nasal Segura: