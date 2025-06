Juliana Marins: Família expõe problema com voo que trará corpo ao Brasil: 'Descaso do início ao fim'

Familiares de Juliana Marins enfrentam dificuldades para trazer o corpo da brasileira da Indonésia. A publicitária de 26 anos foi encontrada morta na última terça-feira (24), dias após cair em um penhasco na trilha para o Monte Rinjani.

"Estamos tentando confirmar o voo que trará Juliana para o Brasil, para o aeroporto do Galeão [Rio de Janeiro]. Porém, a Emirates de Bali — empresa aérea — não quer confirmar o voo. É descaso do início ao fim", relatou a família nas redes sociais.

Na legenda da postagem, os parentes detalham que estava "tudo certo" com o voo, até que, do nada, o bagageiro da aeronave teria ficado "lotado". "Pedimos que o descaso com Juliana acabe", escreveram.

Translado

Os custos com o translado do corpo da turista serão arcados pela Prefeitura de Niterói, onde ela nasceu e morava. Em nota enviada ao Metrópoles, a gestão afirmou que transferiu R$ 55 mil à família.

O valor corresponde ao total necessário para a repatriação do corpo, que envolve despesas como transporte, documentação e serviços funerários internacionais.

Devido ao processo burocrático, e a essa situação atual com a Emirates de Bali, não se sabe ainda a data exata que o corpo de Juliana chegará ao País.

Relembre o caso

Juliana Marins fazia um mochilão por países asiáticos quando, no dia 21 deste mês de junho, em uma trilha para o Monte Rinjani, na Indonésia, ela escorregou e caiu de uma altura de aproximadamente 300 metros.

Por dias, familiares da brasileira tentaram pressionar o governo indonésio a resgatar a turista, mas as operações eram constantemente interrompidas por razões climáticas na região, que tinha muita neblina e terreno instável.

O corpo dela foi encontrado sem vida na terça-feira (24), a cerca de 600 metros de profundidade. No entanto, ela só foi içada do local na quarta (25), com ajuda de alpinistas e montanhistas locais.

A primeira autópsia revelou que Juliana morreu devido a um trauma contundente que afetou órgãos internos e causou hemorragia. "Foram encontrados ossos quebrados, principalmente na região do peito, nas costas, na coluna e nas coxas", informou o documento.