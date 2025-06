Entenda o que é trauma contundente, causa da morte de Juliana Marins na Indonésia

A brasileira Juliana Marins teve como causa da morte um trauma contundente na região do tórax, conforme revelou o resultado da autópsia do corpo divulgado nesta sexta-feira (27). A publicitária de 26 anos foi encontrada sem vida, na terça (24), após cair e deslizar num penhasco enquanto realizava uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

De acordo com o dr. Ida Bagus Putu Alit, médico legista do Hospital Bali Mandara, o falecimento de Juliana ocorreu "imediatamente" após o trauma, cerca de 20 minutos após a lesão mais grave.

O exame de autópsia de Juliana indicou ainda múltiplas fraturas e lesões graves por quase todo o corpo, incluindo órgãos internos no tórax e no abdômen. A área mais afetada foi a região do dorso/coluna, com lesões que comprometeram os órgãos internos relacionados à respiração.

O que é trauma contundente?

Um trauma contundente é caracterizado por uma lesão causada por forte impacto contra uma superfície ou objeto, sem lesão penetrante na pele.

Conforme um artigo médico da plataforma StatPearls, publicação online da National Library of Medicine, do governo dos Estados Unidos, esse trauma é comum em situações como acidentes automobilísticos, agressões, lesões esportivas e quedas, como a de Juliana Marins.

Esse trauma por contusão, ou trauma de força contundente, ocorre quando há um impacto direto de um objeto contundente com o corpo. A aparência das feridas depende de múltiplos fatores, incluindo a força, a velocidade, o tempo de impacto, a área de contacto e a elasticidade dos tecidos impactados.

Tipos de lesão por trauma contundente

As lesões por impacto contundente podem geralmente ser classificadas nas seguintes categorias principais:

Contusão

Segundo o artigo médico da StatPearls, esse tipo de contusão resulta de um impacto contundente de força significativa que rompe os capilares sob a superfície da pele, deixando a pele intacta. Contusões podem ser recentes (vermelho/roxo) ou mais antigas (amarelo/verde). Podem não ser visíveis na superfície da pele por vários dias após a lesão, se forem profundas.

Abrasão

Na epiderme superficial, abrasões recentes são tipicamente vermelho/roxas e cicatrizam com a formação de crostas de aparência bronzeada/castanha.

Laceração

Resulta de um impacto contundente de força significativa que rasga a pele.

Fratura

Resulta de um impacto contundente de força significativa num osso.

Lesões Internas

Contusões e lacerações também podem estar presentes em órgãos internos. O trauma contundente pode resultar em hemorragia interna ou externa, dependendo da localização e do mecanismo.

Ainda conforme o artigo, o trauma é a principal causa da mortalidade em pacientes com menos de 35 anos e a sexta principal causa de morte em todo o mundo. A prevenção de lesões, como o uso de cintos de segurança e capacetes, é crucial para diminuir o risco de lesões graves.

Autópsia de Juliana Marins

O especialista forense indonésio explicou, à imprensa do país, não haver evidências que indiquem que a brasileira tenha morrido muito tempo após os ferimentos, segundo as informações da BBC. Ela caiu em um penhasco do Monte Rinjani no último sábado (sexta-feira, 20, no Brasil), mas só teve o corpo resgatado na quarta-feira (25).

Havia um ferimento na cabeça, mas nenhum sinal de hérnia cerebral. A hérnia cerebral geralmente ocorre de várias horas a vários dias após o trauma. Da mesma forma, no tórax e no abdômen, houve sangramento significativo, mas nenhum órgão apresentou sinais de retração que indicassem sangramento lento. Isso sugere que a morte ocorreu logo após os ferimentos." Ida Bagus Alit Médico especialista forense da Indonésia

A partir dos resultados da autópsia de Juliana Marins, o especialista estima que ela morreu cerca de 20 minutos após sofrer as lesões.

No entanto, Alit destacou ser difícil determinar a hora exata do óbito e acrescentou que não havia sinais de hipotermia na jovem, já que não havia lesões tipicamente associados à condição.