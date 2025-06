Apesar da comoção nacional em torno da morte da publicitária Juliana Marins, o translado do corpo da Indonésia para o Brasil não será custeado pelo Governo Federal. Isso se deve à legislação brasileira, que não prevê a cobertura dessas despesas por parte do Estado, mesmo em casos de grande repercussão.

Por que Itamaraty não vai custear translado de Juliana Marins ao Brasil?

O decreto 9.199/2017 é claro ao estabelecer que “a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e translado de corpos de brasileiros falecidos no exterior, nem despesas com hospitalização, exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário”.

Dessa forma, a atuação do Itamaraty se limita a oferecer orientações gerais aos familiares, apoiar a interlocução com as autoridades locais e emitir documentos necessários, como o atestado consular de óbito.

Veja também Mundo Quem pode responder pela morte de Juliana Marins em trilha de vulcão na Indonésia? Entenda Mundo 'Não culpem os socorristas', diz agência de busca da Indonésia sobre resgate de Juliana Marins

PREFEITURA DE NITERÓI ASSUME RESPONSABILIDADE DE TRANSLADO DO CORPO

Diante da impossibilidade de ajuda financeira por parte do Governo Federal, a Prefeitura de Niterói (RJ), cidade natal de Juliana, anunciou, na noite dessa quarta-feira (25), que irá assumir os custos e a logística do processo de repatriação do corpo. O compromisso foi firmado publicamente pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT).

“Conversei com Mariana, irmã de Juliana, e reafirmei o compromisso da Prefeitura de Niterói com o translado da jovem para nossa cidade, onde será velada e sepultada. Que Deus conforte o coração da linda família de Juliana e de todos os seus amigos e amigas”, declarou o prefeito pelas redes sociais.

VEJA A POSTAGEM DO PREFEITO DE NITERÓI:

Além da gestão municipal, o ex-jogador de futebol Alexandre Pato também se ofereceu para arcar com os custos do translado.

O corpo da brasileira já foi identificado pela família e deverá passar por exame de necrópsia nesta quinta-feira (26), em uma cidade a cerca de duas horas da base do monte Rinjani. A repatriação será organizada pelas autoridades indonésias em cooperação com representantes brasileiros.

RELEMBRE O CASO DE JULIANA MARINS

A brasileira Juliana Marins estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando escorregou durante uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia.

Veja também Mundo Veja imagens do trabalho de resgaste de Juliana Marins em vulcão na Indonésia Mundo Quem é Agam Rinjani, alpinista que liderou grupo de resgate de Juliana Marins na Indonésia

Ela caiu de uma altura de aproximadamente 300 metros. Turistas que sobrevoaram a região com drone conseguiram avistá-la cerca de três horas depois do acidente e repassaram a localização à família.

As buscas foram marcadas por obstáculos, como terreno íngreme, neblina intensa, pedras escorregadias e falta de sinalização. A operação foi interrompida diversas vezes devido às condições climáticas adversas.

O corpo foi encontrado na manhã de terça-feira (24) e içado por equipes de resgate no dia seguinte. Em seguida, foi levado ao Hospital Bayangkara, onde passará por perícia antes do processo de translado ao Brasil.

Desde 2020, o vulcão Rinjani acumula oito mortes e cerca de 180 acidentes. Turistas e especialistas apontam a precariedade na infraestrutura de segurança da área, que carece de equipamentos, sinalização adequada e protocolos eficazes de resgate.