Conflito entre Irã e Israel chega ao quinto dia sob pressão de Trump; acompanhe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deseja "um verdadeiro final" para o conflito em curso entre Israel e Irã, que chega ao 5º dia nesta terça-feira (17). A série de ataques entre as nações começou na última sexta-feira (13).

"Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo", disse Trump à imprensa nesta terça (17) a bordo do Air Force One, pouco antes de retornar aos Estados Unidos depois da reunião de cúpula do G7 no Canadá.

Trump voltou a advertir o Irã contra a ideia de, eventualmente, atacar bases ou tropas americanas no Oriente Médio. "Responderemos com firmeza, sem rodeios", disse.

Israel iniciou, na sexta-feira (13), uma campanha militar sem precedentes contra alvos militares, do setor de energia e nucleares no Irã, com o objetivo declarado de impedir que a República Islâmica, seu inimigo regional, desenvolva uma bomba atômica. O Irã respondeu e atacou o território israelense com mísseis.

Trump não revelou se os Estados Unidos se envolverão militarmente para ajudar Israel na atual campanha no Irã. A Casa Branca afirmou que as forças americanas no Oriente Médio permanecem em posição de defesa. Contudo, o republicano disse aos repórteres que, ainda nesta terça, comparecerá à Sala de Crise da Casa Branca.

O presidente americano também declarou, em uma publicação na rede Truth Social, que não se aproximou do Irã para "negociações de paz" de nenhum tipo". "Se eles quiserem conversar, sabem como me encontrar. Deveriam ter aceitado o acordo que estava sobre a mesa - muitas vidas teriam sido salvas".

Veja também Mundo Israel ataca TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo e sinal é interrompido; veja vídeo Mundo Museu italiano denuncia turistas que quebraram cadeira de cristais Swarovski para tirar foto

Explosões

Israel e Irã entraram no quinto dia de conflito aberto, depois que Trump fez um apelo para que os moradores de Teerã abandonassem a cidade "imediatamente".

Fortes explosões foram ouvidas durante a manhã em Tel Aviv e Jerusalém, depois que as sirenes de alerta foram acionadas devido ao lançamento de mísseis do Irã.

O Exército israelense já havia anunciado "ataques em larga escala" contra alvos militares no oeste do Irã.