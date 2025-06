Israel lança ataque contra Irã com foco nas instalações nucleares e fecha espaço aéreo

Israel lançou um "ataque preventivo" contra o Irã, disse o ministro da Defesa do país na noite desta quinta-feira (12), madrugada desta sexta-feira (13) na data local, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertar que Israel poderia atacar as instalações nucleares do Irã.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", disse o ministro da Defesa, Israel Katz.

Israel declarou, após o bombardeio, estado de emergência e emitiu um alerta para ações retaliatórias do Irã.

"Portanto, e de acordo com a sua autoridade sob a Lei de Defesa Civil, o Ministro da Defesa, Israel Katz, assinou agora uma ordem especial, segundo a qual será imposto um estado especial de emergência na frente doméstica em todo o Estado de Israel", expressa ainda o comunicado.

Segundo uma fonte militar israelense, o ataque tinha como alvo instalações nucleares iranianas.

Após ação, um secretário de Estado dos EUA se manifestou: 'Não estamos envolvidos em ataques contra Irã'.

DEFESA DO IRÃ

A defesa aérea do Irã foi acionada em sua capacidade total, reportou a televisão estatal, depois que uma série de explosões.

"A defesa aérea do Irã diz que está operando a 100% de sua capacidade", informou a televisão estatal, ao acrescentar que o motivo dos ataques é desconhecido.