Irã lança novo ataque com mísseis e drones contra Israel após ordem de retirada nesta segunda (16)

No quarto dia de conflito, o Irã iniciou, na noite desta segunda-feira (16), uma nova onda de ataques contra Israel, com "dezenas" drones e mísseis. Sirenes soarem mais cedo no estado judeu, que acionou o sistema de defesa Domo de Ferro.

Já passava da meia noite no horário local quando as Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram a identificação de mísseis lançados pelo Irã, por volta das 18h25 no horário de Brasília, e comunicaram que os sistemas defensivos atuam para interceptar a ameaça e também atacam "onde necessário para eliminar a ameaça". Foi solicitado que a população se abrigue em bunkers, caso ouçam novamente as sirenes.

Segundo o porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, o general Ali Mohammad Naini, o país irá revidar "sem interrupção até o amanhecer" na noite de hoje, horário local. "Não permitimos que o inimigo [Israel] tenha um momento de paz. A operação está sendo realizada com poder esmagador e destrutivo", relatou a agência de notícias Mehr.

Funcionária de TV do Irã morre após ataque

Mais cedo, um ataque israelente atingiu a sede da emissora pública do Irã durante um programa ao vivo. A explosão ocorreu enquanto a apresentadora Sahar Emami fazia uma crítica contra Israel.

Foi confirmado, ainda nesta segunda, que uma mulher que trabalhava na TV estatal morreu após o ataque israelense à sede da emissora, no que foi classificado pelo Irã como "um ato ignóbil e um crime de guerra" e prometeu continuar retaliando.

Trump abandona G7 devido crise no Oriente Médio

Reunido com os líderes do G7 no Canadá, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que retornaria para Washington antes do fim do encontro "devido ao que está acontecendo no Oriente Médio", segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Legenda: Trump na cúpula do G7 ao lado do premiê canadense Mark Carney Foto: Brenan Smialowski / AFP

“O presidente Trump partirá esta noite, após o jantar com os chefes de Estado", afirmou Leavitt, num dia que contou com a recusa de Trump em assinar um documento que pede um cessar-fogo entre os países. Mas segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, Trump afirmou ao grupo que o país tinha enviado uma proposta ao Irã para que houvesse conversas pela paz.

Legenda: Trump pediu que a população evacue a capital iraniana "imediatamente" Foto: Reprodução

Nas suas redes sociais, o presidente dos EUA pediu para que os moradores de Teerã deixem a cidade imediatamente, e chamou o conflito de "vergonha" e "desperdício de vidas humanas". "O Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu já disse isso várias vezes", escreveu ele na Truth Social.