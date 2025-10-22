Ataques a Daniel Naroditsky, enxadrista morto aos 29 anos, serão investigados

A Federação Mundial de Xadrez (Fide, na sigla em inglês) anunciou, nesta quarta-feira (22), que analisa os ataques públicos do ex-campeão mundial Vladimir Kramnik contra o grande mestre enxadrista Daniel Naroditsky, que faleceu no último domingo (19), aos 29 anos. Não foi revelada a causa da morte.

De acordo com o CEO da Fide, Emil Sutovsky, a organização investiga a campanha de um ano de Kramnik contra Naroditsky. O russo acusava o americano de trapaça online.

À imprensa internacional, Kramnik — campeão mundial de 2000 a 2007 — afirmou que não comentará a declaração de Sutovsky.

O que aconteceu?

Pouco antes de morrer, Naroditsky negou que cometia qualquer irregularidade. Quem assistiu sua última transmissão na plataforma Twitch, no último fim de semana, o achou "visivelmente angustiado", de acordo com a Folha de S. Paulo.

Número 2 do mundo, o jogador Hikaru Nakamura condenou a atitude de Kramnik após a morte de Naroditsky. O ex-campeão mundial Magnus Carlsen também criticou o russo, afirmando que seu comportamento era horrível. Já o mestre indiano Nihal Sarin comentou que Kramnik "precisa pagar pelo que está fazendo".

Quem era Daniel Naroditsky?

Naroditsky era formado pela Universidade de Stanford. Os pais dele eram emigrantes judeus da União Soviética. Conhecido como "grande mestre" de xadrez, ele tinha milhares de seguidores no YouTube e na Twitch.

Conforme a BBC, o americano começou a se interessar por xadrez aos seis anos de idade, chamando a atenção internacional em 2007, após vencer o campeonato mundial sub-12 em Antália, na Turquia. Em 2010, aos 14 anos, escreveu um livro sobre táticas e técnicas e se tornou um dos mais jovens autores da temática.