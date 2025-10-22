Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ataques a Daniel Naroditsky, enxadrista morto aos 29 anos, serão investigados

O ex-campeão mundial Vladimir Kramnik fez uma campanha de um ano de ataques contra o grande mestre americano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Daniel Naroditsky era um jovem branco de rosto fino, olhos verdes e cabelo loiro curto. Na foto, ele usa uma camisa polo azul.
Legenda: Daniel Naroditsky faleceu aos 29 anos de idade. A causa da morte não foi revelada.
Foto: Divulgação/Charlotte Chess Center.

A Federação Mundial de Xadrez (Fide, na sigla em inglês) anunciou, nesta quarta-feira (22), que analisa os ataques públicos do ex-campeão mundial Vladimir Kramnik contra o grande mestre enxadrista Daniel Naroditsky, que faleceu no último domingo (19), aos 29 anos. Não foi revelada a causa da morte.

De acordo com o CEO da Fide, Emil Sutovsky, a organização investiga a campanha de um ano de Kramnik contra Naroditsky. O russo acusava o americano de trapaça online.

À imprensa internacional, Kramnik — campeão mundial de 2000 a 2007 — afirmou que não comentará a declaração de Sutovsky.

Veja também

teaser image
Mundo

Coroa da imperatriz Eugênia, roubada do Louvre, tem mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas

teaser image
Mundo

'Apartamentos-caixão' se tornam saída em crise imobiliária em Hong Kong

teaser image
Mundo

Teste de DNA desmente jovem que dizia ser Madeleine McCann

O que aconteceu?

Pouco antes de morrer, Naroditsky negou que cometia qualquer irregularidade. Quem assistiu sua última transmissão na plataforma Twitch, no último fim de semana, o achou "visivelmente angustiado", de acordo com a Folha de S. Paulo.

Número 2 do mundo, o jogador Hikaru Nakamura condenou a atitude de Kramnik após a morte de Naroditsky. O ex-campeão mundial Magnus Carlsen também criticou o russo, afirmando que seu comportamento era horrível. Já o mestre indiano Nihal Sarin comentou que Kramnik "precisa pagar pelo que está fazendo".

Veja também

teaser image
Mundo

Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

Quem era Daniel Naroditsky?

Naroditsky era formado pela Universidade de Stanford. Os pais dele eram emigrantes judeus da União Soviética. Conhecido como "grande mestre" de xadrez, ele tinha milhares de seguidores no YouTube e na Twitch.

Conforme a BBC, o americano começou a se interessar por xadrez aos seis anos de idade, chamando a atenção internacional em 2007, após vencer o campeonato mundial sub-12 em Antália, na Turquia. Em 2010, aos 14 anos, escreveu um livro sobre táticas e técnicas e se tornou um dos mais jovens autores da temática.

Assuntos Relacionados
Daniel Naroditsky era um jovem branco de rosto fino, olhos verdes e cabelo loiro curto. Na foto, ele usa uma camisa polo azul.
Mundo

Ataques a Daniel Naroditsky, enxadrista morto aos 29 anos, serão investigados

O ex-campeão mundial Vladimir Kramnik fez uma campanha de um ano de ataques contra o grande mestre americano

Redação
Há 1 hora
Valor de joias roubadas do Louvre é estimado em R$ 550 milhões
Mundo

Valor de joias roubadas do Louvre é estimado em R$ 550 milhões

Todos os objetos roubados datam do século XIX

Redação e AFP
22 de Outubro de 2025
Ilustração do lança-chamas improvisado feito pela mulher para matar uma barata. Uma mulher segurando uma lata de spray com um isqueiro e expelindo fogo em uma barata
Mundo

Mulher tenta matar barata com 'lança-chamas' e acaba provocando incêndio

Caso ocorreu na Coreia do Sul. Uma pessoa morreu ao tentar fugir de fogo em prédio

Redação
21 de Outubro de 2025
Julia Wandelt e Madeleine McCann
Mundo

Teste de DNA desmente jovem que dizia ser Madeleine McCann

Julia Wandelt está sendo julgada há duas semanas na Inglaterra

Redação e AFP
21 de Outubro de 2025
Imagem de Daniel Naroditsky para matéria sobre famoso jogador de xadrez que morre aos 29 anos.
Mundo

Daniel Naroditsky, famoso jogador de xadrez, morre aos 29 anos

Jovem era conhecido como um dos jogadores mais talentosos dos EUA

Redação
20 de Outubro de 2025
Homens idosos são alguns dos que mais usam os apartamentos
Mundo

'Apartamentos-caixão' se tornam saída em crise imobiliária em Hong Kong

Espaços minúsculos chegam a custar R$ 1,4 mil por mês

Redação
20 de Outubro de 2025
pessoas fazendo fila diante da famosa pirâmide do museu do louvre, em paris, um dia após local ser alvo de roubo de joias.
Mundo

Museu do Louvre permanece fechado após roubo de joias

Joias do século XIX foram levadas por criminosos nesse domingo (19)

AFP e Redação
20 de Outubro de 2025
Coroa adornada por oito arcos em forma de águia. Ao todo, a peça contém 1.354 diamantes, 1.136 rosas e 56 esmeraldas
Mundo

Tiaras, brincos, colares e broches: veja quais foram as peças roubadas Museu do Louvre, em Paris

Única peça recuperada pelas autoridades foi a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que é decorada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas

Redação
19 de Outubro de 2025
Vista ampla do pátio central do Museu do Louvre, em Paris, durante o pôr do sol. No centro, destaca-se a icônica pirâmide de vidro cercada por estruturas menores do mesmo estilo, refletindo a luz suave do entardecer. Ao redor, o edifício histórico do museu exibe sua arquitetura clássica, com colunas, janelas e detalhes ornamentados. No primeiro plano, à direita, há uma estátua de pedra observando a cena, enquanto dezenas de visitantes caminham pela praça. Imagem usada em matéria sobre roubo no museu.
Mundo

O que se sabe sobre o roubo cinematográfico de peças da coroa francesa no Museu do Louvre

A ação aconteceu neste domingo (19) e durou apenas sete minutos

Redação
19 de Outubro de 2025
Coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, é decorada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas e foi roubado do Museu do Louvre, mas encontrada em uma rua próximo ao local.
Mundo

Coroa da imperatriz Eugênia, roubada do Louvre, tem mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas

A peça foi encontrada com avarias em uma rua próximo ao museu

Redação
19 de Outubro de 2025
Imagem aérea de um dos pontos destruídos em Gaza durante ataques israelenses.
Mundo

Israel volta a bombardear Gaza após acusar Hamas de atacar militares

Testemunhas relataram que aviões israelenses atacaram dois pontos em Rafah, em Gaza

Redação
19 de Outubro de 2025
Grupo de policiais e uma viatura em frente ao museu. Imagem usada para matéria sobre roubo no Museu do Louvre, em Paris, aconteceu na manhã deste domingo (19).
Mundo

Roubo no Louvre: museu é fechado após joias serem levadas por homens armados

Circunstâncias do crime, que aconteceu neste domingo (19), ainda estão sob investigação

Redação
19 de Outubro de 2025
Imagem de um homem asiático idoso, falando em uma conferência com microfone pendurado à esquerda da foto, com fundo vermelho e destaque para sua expressão facial séria.
Mundo

Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

O teórico sino-americano é coautor da teoria de gauge Yang-Mills

Redação
18 de Outubro de 2025
Dois homens brancos. À esquerda, usa óculos escuros preto e terno preto, olhando para o lado com expressão séria. À direita, de cabelo loiro, usa terno preto com gravata vermelha, com fundo desfocado de árvores, olhando para frente.
Mundo

Entenda o que é comutação, ato de Trump que libertou George Santos

Desde julho, o ex-deputado cumpria pena de sete anos por fraude e falsidade ideológica

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra senadores uruguaio votando em um projeto de lei sobre a eutanásia no Palácio Legislativo em Montevidéu em 15 de outubro de 2025.
Mundo

Uruguai aprova eutanásia; veja outros países com direito à morte assistida

Eutanásia será aplicado em situações específicas

Carol Melo e AFP
16 de Outubro de 2025
Trump fala no Salão Oval da Casa Branca.
Mundo

Trump admite ter autorizado CIA a realizar 'operações letais' na Venezuela

Presidente dos EUA justifica ação como parte de combate ao narcotráfico

Redação
15 de Outubro de 2025
Incêndio em prédio de vidro com equipes de bombeiros, polícia e ambulância ao redor no centro de uma cidade à noite. Tomada de emergência e atuação rápida das equipes de resgate.
Mundo

Carro-bomba explode e deixa um morto em Guayaquil, no Equador

Segundo veículo foi encontrado com explosivos no local, mas foi neutralizado

Geovana Almeida*
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículos da Cruz Vermelha e caminhões refrigerados, transportando os corpos de 45 palestinos que estavam sob custódia israelense, chegando ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2025.
Mundo

Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

Hamas já entregou oito cadáveres de supostos sequestrados

Redação e AFP
15 de Outubro de 2025
Imagem de baixa qualidade capturada de um vídeo mostra combatentes armados do Hamas em uma rua da Cidade de Gaza, cercando oito homens vendados, ajoelhados e amarrados. Uma multidão observa ao fundo, e uma pessoa segura um celular gravando a cena. A execução pública, segundo informações, foi parte de uma ação do Hamas contra grupos criminosos palestinos após um cessar-fogo com Israel.
Mundo

Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais

Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza

AFP, Diário do Nordeste
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra o comboio da Cruz Vermelha com os corpos dos reféns israelenses.
Mundo

Em nova fase do cessar-fogo, Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses

Número de corpos recuperados chega a oito

Redação
14 de Outubro de 2025