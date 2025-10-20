Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Apartamentos-caixão' se tornam saída em crise imobiliária em Hong Kong

Espaços minúsculos chegam a custar R$ 1,4 mil por mês

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Homens idosos são alguns dos que mais usam os apartamentos
Legenda: Homens idosos são alguns dos que mais usam os apartamentos
Foto: Reprodução/TV Globo

A crise habitacional em Hong Kong, na China, tem levado a população a viver em locais altamente apertados. Na edição desse domingo (20), o "Fantástico" exibiu milhares de pessoas que vivem em espaços minúsculos e insalubres conhecidos como “apartamentos-caixão”.

Com metragem que não ultrapassa os 3 a 9 metros quadrados, os micro apartamentos são, na prática, compartimentos apertados e sem janelas, alguns com banheiros minúsculos e uma cozinha compartilhada — se houver.

Veja também

teaser image
Mundo

Tiaras, brincos, colares e broches: veja quais foram as peças roubadas Museu do Louvre, em Paris

teaser image
Mundo

Museu do Louvre permanece fechado após roubo de joias

Em entrevista, a chinesa Miss Lee mostrou a realidade em que vive: cercada por sacolas, objetos pessoais e por uma cachorrinha, Bibi. “Morar lá é devastador. Devastador. Sinto falta da minha casa. Quero muito voltar para o mundo de quando eu era pequena".

A moradia, apesar de precária, custa caro. Miss Lee paga o equivalente a R$ 1,4 mil por mês por um espaço onde mal consegue esticar as pernas.

Outro morador, Gam-Tin Ma, falou sobre o isolamento mesmo em meio à superlotação: "Somos só pessoas aleatórias num mesmo lugar. É como se não quiséssemos ser inimigos nem amigos", disse.

Especulação imobiliária

Local também abriga mulheres que fogem de casa por violência doméstica
Legenda: Local também abriga mulheres que fogem de casa por violência doméstica
Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo especialistas ouvidos pelo "Fantástico", a crise é resultado direto da combinação entre especulação imobiliária e precarização do trabalho.

A professora Betty Xiao Wang, da Universidade de Hong Kong, destacou que o problema é estrutural: “Há moradores de rua em Londres, Nova York. Aqui, basicamente, eles estão alojados nas casas-caixão. Se o governo proibisse completamente, pra onde iriam?”.

Homens idosos são alguns dos que mais usam os apartamentos
Mundo

'Apartamentos-caixão' se tornam saída em crise imobiliária em Hong Kong

Espaços minúsculos chegam a custar R$ 1,4 mil por mês

Redação
Há 1 hora
pessoas fazendo fila diante da famosa pirâmide do museu do louvre, em paris, um dia após local ser alvo de roubo de joias.
Mundo

Museu do Louvre permanece fechado após roubo de joias

Joias do século XIX foram levadas por criminosos nesse domingo (19)

AFP e Redação
20 de Outubro de 2025
Coroa adornada por oito arcos em forma de águia. Ao todo, a peça contém 1.354 diamantes, 1.136 rosas e 56 esmeraldas
Mundo

Tiaras, brincos, colares e broches: veja quais foram as peças roubadas Museu do Louvre, em Paris

Única peça recuperada pelas autoridades foi a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que é decorada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas

Redação
19 de Outubro de 2025
Vista ampla do pátio central do Museu do Louvre, em Paris, durante o pôr do sol. No centro, destaca-se a icônica pirâmide de vidro cercada por estruturas menores do mesmo estilo, refletindo a luz suave do entardecer. Ao redor, o edifício histórico do museu exibe sua arquitetura clássica, com colunas, janelas e detalhes ornamentados. No primeiro plano, à direita, há uma estátua de pedra observando a cena, enquanto dezenas de visitantes caminham pela praça. Imagem usada em matéria sobre roubo no museu.
Mundo

O que se sabe sobre o roubo cinematográfico de peças da coroa francesa no Museu do Louvre

A ação aconteceu neste domingo (19) e durou apenas sete minutos

Redação
19 de Outubro de 2025
Coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, é decorada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas e foi roubado do Museu do Louvre, mas encontrada em uma rua próximo ao local.
Mundo

Coroa da imperatriz Eugênia, roubada do Louvre, tem mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas

A peça foi encontrada com avarias em uma rua próximo ao museu

Redação
19 de Outubro de 2025
Imagem aérea de um dos pontos destruídos em Gaza durante ataques israelenses.
Mundo

Israel volta a bombardear Gaza após acusar Hamas de atacar militares

Testemunhas relataram que aviões israelenses atacaram dois pontos em Rafah, em Gaza

Redação
19 de Outubro de 2025
Grupo de policiais e uma viatura em frente ao museu. Imagem usada para matéria sobre roubo no Museu do Louvre, em Paris, aconteceu na manhã deste domingo (19).
Mundo

Roubo no Louvre: museu é fechado após joias serem levadas por homens armados

Circunstâncias do crime, que aconteceu neste domingo (19), ainda estão sob investigação

Redação
19 de Outubro de 2025
Imagem de um homem asiático idoso, falando em uma conferência com microfone pendurado à esquerda da foto, com fundo vermelho e destaque para sua expressão facial séria.
Mundo

Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

O teórico sino-americano é coautor da teoria de gauge Yang-Mills

Redação
18 de Outubro de 2025
Dois homens brancos. À esquerda, usa óculos escuros preto e terno preto, olhando para o lado com expressão séria. À direita, de cabelo loiro, usa terno preto com gravata vermelha, com fundo desfocado de árvores, olhando para frente.
Mundo

Entenda o que é comutação, ato de Trump que libertou George Santos

Desde julho, o ex-deputado cumpria pena de sete anos por fraude e falsidade ideológica

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra senadores uruguaio votando em um projeto de lei sobre a eutanásia no Palácio Legislativo em Montevidéu em 15 de outubro de 2025.
Mundo

Uruguai aprova eutanásia; veja outros países com direito à morte assistida

Eutanásia será aplicado em situações específicas

Carol Melo e AFP
16 de Outubro de 2025
Trump fala no Salão Oval da Casa Branca.
Mundo

Trump admite ter autorizado CIA a realizar 'operações letais' na Venezuela

Presidente dos EUA justifica ação como parte de combate ao narcotráfico

Redação
15 de Outubro de 2025
Incêndio em prédio de vidro com equipes de bombeiros, polícia e ambulância ao redor no centro de uma cidade à noite. Tomada de emergência e atuação rápida das equipes de resgate.
Mundo

Carro-bomba explode e deixa um morto em Guayaquil, no Equador

Segundo veículo foi encontrado com explosivos no local, mas foi neutralizado

Geovana Almeida*
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículos da Cruz Vermelha e caminhões refrigerados, transportando os corpos de 45 palestinos que estavam sob custódia israelense, chegando ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2025.
Mundo

Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

Hamas já entregou oito cadáveres de supostos sequestrados

Redação e AFP
15 de Outubro de 2025
Imagem de baixa qualidade capturada de um vídeo mostra combatentes armados do Hamas em uma rua da Cidade de Gaza, cercando oito homens vendados, ajoelhados e amarrados. Uma multidão observa ao fundo, e uma pessoa segura um celular gravando a cena. A execução pública, segundo informações, foi parte de uma ação do Hamas contra grupos criminosos palestinos após um cessar-fogo com Israel.
Mundo

Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais

Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza

AFP, Diário do Nordeste
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra o comboio da Cruz Vermelha com os corpos dos reféns israelenses.
Mundo

Em nova fase do cessar-fogo, Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses

Número de corpos recuperados chega a oito

Redação
14 de Outubro de 2025
Donald Trump segura documento com assinatura de líderes mundiais para cessar fogo na Faixa de Gaza.
Mundo

Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível'

Representantes se reúnem no Egito para tratar da "segunda etapa" do acordo

Redação
13 de Outubro de 2025
Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja
Mundo

Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja

Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de reféns do Hamas.
Mundo

Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses

Redação
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e sua esposa, Janja, conversando com o Papa Francisco. Eles estão em uma audiência privada no Vaticano, com o Papa segurando um documento e falando com Lula, enquanto Janja observa. Ao fundo, é possível ver outras pessoas no ambiente, em uma sala com móveis clássicos e uma pintura religiosa na parede.
Mundo

Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.

Redação
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra Ziv Berman, um dos reféns israelenses libertados que anteriormente estavam cativos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023 por militantes palestinos, gesticula da janela de um helicóptero militar israelense CH-53 Sea Stallion no Centro Médico Sheba Tel-HaShomer em Ramat Gan em 13 de outubro de 2025.
Mundo

Hamas liberta todos os reféns israelenses

Com a liberação dos cativos, o plano de paz segue às próximas etapas

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025