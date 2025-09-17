Adolescentes vandalizam escola e são entregues à polícia pelas próprias mães nos EUA

Duas mulheres nos Estados Unidos decidiram entregar os próprios filhos, de 12 e 13 anos, à polícia após descobrirem que eles vandalizaram uma escola em Deltona, na Flórida. O prejuízo foi estimado em cerca de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 265 mil).

Segundo as autoridades locais, os adolescentes invadiram a Friendship Elementary School, localizada a cerca de 48 km de Orlando, Flórida.

Após a publicação de um vídeo, o detetive do departamento recebeu diversos e-mails identificando os envolvidos, seguidos pelo contato das mães de cada um dos acusados.

Duas invasões no mesmo dia

O Departamento do Xerife do Condado de Volusia informou que os menores não se limitaram a uma única ação: invadiram a escola no sábado, à luz do dia, e retornaram à noite para observar a destruição e causar ainda mais estragos.

As imagens divulgadas pelo departamento revelam teto desabado, portas de vidro quebradas, mesas e prateleiras reviradas, livros rasgados e paredes pichadas.





Os adolescentes confessaram a autoria dos atos

Segundo as autoridades, cada adolescente foi acusado de dois crimes de invasão, dois de invasão de propriedade escolar, além de dano criminal e furto

Nas redes sociais, internautas manifestaram apoio às mães que entregaram os filhos às autoridades. Muitos defendem que os adolescentes cumpram serviço comunitário e pedem mais segurança e paz nas escolas da Flórida, que vêm registrando diversos episódios de violência nos últimos meses.