Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Adolescentes vandalizam escola e são entregues à polícia pelas próprias mães nos EUA

Menores responderão por invasão, furto e vandalismo após destruição em Deltona

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
uas mulheres nos Estados Unidos decidiram entregar os próprios filhos, de 12 e 13 anos, à polícia após descobrirem que eles vandalizaram uma escola em Deltona
Legenda: Dois adolescentes vandalizam escola, e mães os entregam à polícia, nos EUA
Foto: Reprodução/X/Polícia de Volusia

Duas mulheres nos Estados Unidos decidiram entregar os próprios filhos, de 12 e 13 anos, à polícia após descobrirem que eles vandalizaram uma escola em Deltona, na Flórida. O prejuízo foi estimado em cerca de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 265 mil).

Segundo as autoridades locais, os adolescentes invadiram a Friendship Elementary School, localizada a cerca de 48 km de Orlando, Flórida.

Após a publicação de um vídeo, o detetive do departamento recebeu diversos e-mails identificando os envolvidos, seguidos pelo contato das mães de cada um dos acusados.

Veja também

teaser image
Mundo

Adolescente entra armada em escola na Argentina e efetua disparos

teaser image
PontoPoder

'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda

Duas invasões no mesmo dia 

O Departamento do Xerife do Condado de Volusia informou que os menores não se limitaram a uma única ação: invadiram a escola no sábado, à luz do dia, e retornaram à noite para observar a destruição e causar ainda mais estragos.

As imagens divulgadas pelo departamento revelam teto desabado, portas de vidro quebradas, mesas e prateleiras reviradas, livros rasgados e paredes pichadas.

Os adolescentes confessaram a autoria dos atos 

Segundo as autoridades, cada adolescente foi acusado de dois crimes de invasão, dois de invasão de propriedade escolar, além de dano criminal e furto

Nas redes sociais, internautas manifestaram apoio às mães que entregaram os filhos às autoridades. Muitos defendem que os adolescentes cumpram serviço comunitário e pedem mais segurança e paz nas escolas da Flórida, que vêm registrando diversos episódios de violência nos últimos meses. 

 
Assuntos Relacionados
uas mulheres nos Estados Unidos decidiram entregar os próprios filhos, de 12 e 13 anos, à polícia após descobrirem que eles vandalizaram uma escola em Deltona
Mundo

Adolescentes vandalizam escola e são entregues à polícia pelas próprias mães nos EUA

Menores responderão por invasão, furto e vandalismo após destruição em Deltona

Redação
Há 7 minutos
Tyler Robinson
Mundo

Documentos mostram que Tyler Robinson confessou assassinato de Charlie Kirk em troca de mensagens

Estudante foi indiciado por homicídio qualificado e pode pegar pena de morte

Redação e AFP
17 de Setembro de 2025
Homem em tribunal sendo escoltado por policiais, com uma pasta na mão, algemado, durante uma sessão judicial.
Mundo

Principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha

Por falta de evidências sólidas, autoridades não podem apresentar acusações contra Christian Brueckner

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem de Luigi Mangione, que foi indiciado por júri federal dos EUA pela morte de CEO
Mundo

Tribunal dos EUA retira duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione por assassinato de CEO

Juiz Gregory Carro, da Suprema Corte do estado de Nova York, considerou que não havia provas suficiente para constituir o crime como terrorismo

Redação
16 de Setembro de 2025
foto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Mundo

Trump diz que EUA e China chegaram a acordo sobre TikTok e adia proibição nos EUA

Presidente assinou decreto que prorroga pela quarta vez a proibição da rede social no país

Diário do Nordeste/AFP
16 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra Charlie Kirk à esquerda e George Zinn à direita
Mundo

George Zinn é preso por confessar falsamente ter matado Charlie Kirk e enganar autoridades dos EUA

O idoso de 71 anos também deve responder por tentar obstruir a Justiça

Redação
16 de Setembro de 2025
Imagem mostra presidente Donald Trump usando terno e fazendo bico com a boca, ilustrando ação de R$ 79 bilhões dele contra o jornal New York Times
Mundo

Trump vai à Justiça contra o jornal New York Times e pede indenização de R$ 79 bilhões

Presidente dos Estados Unidos classificou o periódico como "um dos piores e mais degenerados jornais da história" do país

Redação e AFP
16 de Setembro de 2025
Robinson, 22, foi preso na quinta-feira após uma perseguição de 33 horas. Jovem é suspeito de assassinar Charlie Kirk e nega culpa no caso
Mundo

FBI aponta DNA de suspeito em cena do assassinato de Kirk; suspeito não admite culpa nem coopera

As autoridades disseram que o suspeito usou um rifle de sniper para matar Kirk com um único tiro no pescoço

AFP e Redação
15 de Setembro de 2025
Papa Leão XIV falando em um evento, usando roupa branca e óculos, com expressão séria e gesticulando com a mão
Mundo

Papa Leão XIV critica salários de super-ricos e faz referência a Elon Musk

O pontífice citou os supersalários como um dos fatores para a crescente polarização da sociedade

Redação
15 de Setembro de 2025
Mais de 40 pessoas morreram neste domingo (14) em Gaza
Mundo

Mais de 40 pessoas morreram em Gaza neste domingo após bombardeios

Dados são de três hospitais que ainda operam no enclave

Agência Brasil
14 de Setembro de 2025
Presidente Lula
Mundo

Lula rebate governo Trump sobre condenação de Bolsonaro: 'não foi caça às bruxas'

O presidente brasileiro assina artigo publicado no jornal New York Times

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem de Charlie Kirk, para matéria sobre o ativista dos Estados Unidos
Mundo

Secretário de Trump ordena cancelamento de visto de brasileiro que celebrou morte de Charles Kirk

Vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Christopher Landau, revelou a informação no X

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem do Papa Leão agradecendo as homenagens em seu aniversário, no Vaticano
Mundo

Papa Leão XIV completa 70 anos neste domingo (14); fiéis celebram a data

Religioso também já recebeu mensagens do presidente da Itália e da Conferência Episcopal Italiana

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagens de Tenorinho ainda em vida, antes de desaparecer na Argentina
Mundo

Corpo de pianista brasileiro desaparecido às vésperas de golpe na Argentina é identificado

Tenorinho Jr. havia desaparecido na noite do dia 18 de março de 1976 enquanto estava em turnê com Vinicius de Moraes e Toquinho

Redação
13 de Setembro de 2025
Militares americanos caminham em um pátio
Mundo

Venezuela acusa os Estados Unidos de interceptar barco: ‘Ilegal e hostil’

Segundo governo de Nicolás Maduro, embarcação não navegava em águas internacionais

Redação
13 de Setembro de 2025
Foto que contém soldado nepalês e primeira-ministra interina do Nepal, Sushila Karki nomeada após protestos e marca novas eleições no Nepal
Mundo

Nomeação de primeira-ministra interina do Nepal reabre comércio e suspende toque de recolher

Katmandu, capital do País, vai gradualmente retomando a normalidade

Redação e AFP
13 de Setembro de 2025
Imagem mostra protesto no Nepal
Mundo

Onda de protestos no Nepal deixou 51 mortos e mais de 12,5 mil foragidos, diz balanço

Presos aproveitaram caos para fugir de prisões no país asiático

Redação e AFP
12 de Setembro de 2025
Charlie Kirk
Mundo

Donald Trump diz que suspeito de matar Charlie Kirk foi preso

Ele foi identificado como Tyler Robinson, um estudante de 22 anos

Redação e AFP
12 de Setembro de 2025
Homem com a bandeira do Netal e pessoas ao retor ateiam fogo em objetos
Mundo

O que está acontecendo no Nepal? Veja 5 pontos para entender protestos registrados no país asiático

País asiático, localizado entre a Índia e o Tibete, ganhou destaque internacional pelas cenas chocantes de violência na pior revolta popular em décadas

Lucas Monteiro
12 de Setembro de 2025
Trump ao lado de Bolsonaro
Mundo

Trump lamenta condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe: 'Era um bom homem'

No dia 15 de julho, Trump garantiu que não é amigo de Bolsonaro, mas criticou o Brasil por investigar o ex-presidente

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025