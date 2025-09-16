Tribunal dos EUA retira duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione por assassinato de CEO

Um juiz de Nova York, nos Estados Unidos, retirou duas de três acusações contra Luigi Mangione, responsável pela morte do CEO da United Healthcare. Nesta terça-feira (16), o juiz Gregory Carro decidiu que não havia provas para constituir o crime como um ato de terrorismo.

O jovem de classe média alta responderá apenas pelo crime de homicídio de segundo grau. Na manhã de 4 de dezembro de 2024, Mangione atirou contra Brian Thompson na frente de um hotel de luxo de Nova York.

Conforme o g1, Carro, da Suprema Corte do estado de Nova York, retirou duas acusações que corriam no âmbito estadual e estavam relacionadas com terrorismo.

Isso porque considerou que Mangione não buscava influenciar políticas governamentais ou intimidar trabalhadores da área de saúde.

Luigi se declara inocente

A próxima audiência está marcada para dia 1º de dezembro e, nesse intervalo, o jovem seguirá preso. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

Em meio à controvérsia da morte de Brian Thompson, Luigi passou a ser considerado um herói popular para alguns americanos, principalmente aqueles que criticam os altos custos da saúde nos Estados Unidos.