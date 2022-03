Pupunha: o que é, benefícios e como cozinhar

Da extração do óleo a produção de farinha, a pupunha é um alimento de elevado valor nutricional e energético, além de possuir sabor agradável. Por ser um fruto versátil e rico em nutrientes e em benefícios para o organismo, como vitaminas e ferro, ele pode ser usado tanto na alimentação humana quanto na de animais.

O que é? Legenda: Pupunha é um fruto originado da Pupunheira, palmeira nativa da região amazônica, mas encontrada em várias partes do País Foto: Shutterstock

Pupunha é um fruto originado da Pupunheira, de nome científico Bactris gasipaes Kunth. A palmeira é nativa da região amazônica e a safra da fruta acontece entre dezembro e março, conforme a nutricionista Jamile Tahim*. Segundo informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Brasil é um dos maiores produtores da planta.

O sabor do alimento possui uma ampla variabilidade devido à safra e produção, mas geralmente, como explica a especialista, apresenta uma textura oleosa e consistente devido ao teor de gorduras e amido na composição.

Qual a diferença da pupunha para o palmito pupunha? Legenda: O palmito produzido a partir da pupunheira não escurece rapidamente após o corte Foto: Shutterstock

A pupunha e o palmito pupunha são produtos originados da Pupunheira. Enquanto o primeiro é o fruto da palmeira, o segundo é extraído do pecíolo — parte integrante da folha responsável por ligar o limbo ao caule —, ou seja, está no popularmente conhecido como “miolo” das folhas da planta.

Conforme a Embrapa, o palmito produzido a partir da pupunheira é considerado sustentável economicamente, principalmente nos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Outra característica é que a produção dele não prejudica a planta, diferente de outras espécies em que a retirada do alimento contribuí para a extinção delas, como no caso da juçara, nativa da Mata Atlântica.

Além de emitir novos brotos por mais de 10 anos, a pupunha tem a vantagem de ser precoce, pois começa a produzir palmito 18 meses após o plantio. A rusticidade, vigor e produtividade da planta também são itens apreciados pelos produtores rurais, segundo a instituição.

É um fruto considerado reimoso?

Segundo Tahim, “reimoso” é uma expressão usada pela sabedoria popular para se referir a determinados alimentos que podem fazer mal para a saúde de uma pessoa doente ou com condição especial. Como se fosse um insumo que gerasse uma “inflamação” e piorasse o estado de saúde.

A nutricionista esclarece que a pupunha não é um fruto “reimoso”, como popularmente pode ser questionado. Na realidade, ele é energético e de alto valor nutricional, formado por uma polpa que é fonte de proteína. Composta por até 30% de gorduras e até 40% de carboidratos, ela é rica em carotenoides, compostos antioxidantes, além de vitamina A, cálcio, fósforo, ferro, complexo B.

No entanto, deve ser consumido com moderação por pessoas com predisposição ao desenvolvimento de cálculos renais e elevado ácido úrico, pois possui cristais de oxalato de cálcio — ácido oxálico.

Quais os benefícios da pupunha? Legenda: Os efeitos positivos produzidos pelo consumo do fruto são diversos, como reduzir o risco do desenvolvimento de doenças degenerativas e cardiovasculares Foto: Shutterstock

A nutricionista listou os principais efeitos positivos para a saúde ligados ao consumo do fruto.

Auxilia na redução do risco de doenças degenerativas e cardiovasculares: devido à alta concentração de carotenoides, substâncias antioxidantes, que protegem contra radicais livres e favorecem a capacidade anti-inflamatória do organismo, além de ser fonte de cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B.

Favorece a saúde dos olhos, pele e cabelos: por ser fonte de vitamina A, vitaminas do complexo B e compostos antioxidantes.

Alimento energético: por possuir uma quantidade importante de carboidratos e gorduras, fornece energia rápida para organismo.

Favorece o bom funcionamento do intestino: o alimento é rico em fibras e favorecer a ação probiótica do intestino, além de aumentar a sensação de saciedade.

A quantidade de pupunha que deve ser consumida para ter acesso aos benefícios, segundo a especialista, varia conforme as características individuais da fase da vida como para crianças, adultos e idosos, por isso deve ser orientada individualmente conforme a necessidade de cada um por um profissional.

Como comer pupunha?

Tahim explica que o alimento pode ser consumido cozido ou desidratado em forma de farinhas, que podem ser usadas em diferentes preparações culinárias como bolos, pães, purês, cozido, assado etc.

Purê de pupunha

Ingredientes

400 g de pupunha cozida

Sal a gosto

150 ml de leite

01 colher (sopa) de azeite virgem

Modo de preparo

Disponha em uma panela em fogo baixo a pupunha cozida e amassada com todos os ingredientes. Misture bem até formar consistência de purê. Se desejar, pode refogar cebola, alho e coentro no azeite para temperar a preparação.

Pupunha assada com cúrcuma

Ingredientes

350g de pupunha cozida e cortadas em sentido do cumprimento

Sal a gosto

01 colher (sobremesa) de cúrcuma em pó

Uma pitada de pimenta do reino moída

1 colher (sopa) de azeite virgem

Modo de Preparo

Corte a pupunha em pedaços menores, tempere com os temperos naturais e azeite. Depois, disponha em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 25 minutos ou até que doure. Sirva em seguida.

Como cozinhar pupunha? Legenda: Alimento pode ser consumido cozido ou desidratado Foto: Shutterstock

Ingredientes

500g de pupunha

Água suficiente para cobrir o volume do fruto.

Modo de preparo

Cozer por cerca de 45 a 60 minutos em uma panela com água, depois descasque os frutos e corte-os ao meio para serem removidas as sementes.