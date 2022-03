Varizes: saiba principais causas, tratamentos e como evitar a doença

As varizes são problemas vasculares muito comuns, decorrentes da dilatação das veias, e afetam principalmente as mulheres. A depender do calibre da veia, podem causar dores, inflamações, sensação de cansaço, além de incomodar esteticamente.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a cirurgiã vascular Jovita Veras*, diretora regional da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, explica como surgem as varizes, as principais causas e formas de tratamento da doença.

O que causa varizes?

Varizes são uma doença multifatorial e decorrem de diversas causas. O principal fator destacado pela cirurgiã vascular é a genética. “As pessoas que têm varizes já nascem com o gene que fabrica a parede da veia defeituosa. A veia possui uma parede mais frágil, que tem tendência a sofrer uma dilatação. É essa veia dilatada que chamamos de varizes”, explica.

Legenda: A técnica mais eficiente é a ablação térmica, que pode ser feita por radiofrequência ou endolaser Foto: Shutterstock

A genética, associada a fatores como obesidade, gravidez, uso de hormônios (contraceptivos hormonais ou terapia de reposição hormonal), faz com que a veia sofra essa dilatação.

A médica destaca que as mulheres têm mais predisposição a desenvolver varizes. Os hormônios femininos enfraquecem ainda mais as paredes da veia, o que faz com que haja a dilatação, principalmente em pessoas que já possuem tendência genética, sejam sedentárias ou de idade avançada.

Principais tratamentos

Os tratamentos para varizes dependem do tipo de veia a ser tratada. Existem as veias mais calibrosas, chamadas de safenas, e as veias mais superficiais que podem se tornar varicosas. Para tratar a veia safena, por conta da grande extensão, calibre e profundidade, existem algumas técnicas.

Legenda: Varizes não tem cura, pois é uma doença crônica Foto: Shutterstock

Varizes não têm cura, são uma doença crônica, mas há controle e tratamento. Para evitá-las, é preciso manter bons hábitos como alimentação saudável, atividades físicas regulares, fortalecimento da musculatura das pernas, além de evitar o uso de hormônios e permanecer sentado ou em pé por longos períodos.

A depender do tipo de varizes, existem tratamentos e técnicas distintas. Confira os principais:

Cirurgia

Dentre os principais tratamentos para as varizes, estão a cirurgia convencional, que é realizada com corte na virilha e na perna. Essa técnica mais antiga, muito comum no passado, deixa hematomas e a recuperação é de 15 a 30 dias.

Espuma e ablação térmica

Legenda: Para casos mais sérios, o tratamento de varizes é feito com anticoagulante oral Foto: Shutterstock

Segundo Jovita Veras, nos últimos anos, surgiram técnicas mais modernas como a espuma e ablação térmica. A espuma é uma técnica pouco invasiva, feita em consultório por meio de uma pulsão, sem cortes e sem necessidade de repouso, pois a recuperação é imediata.

A técnica, no entanto, não funciona para todos os tipos de veia. Para veias safenas muito dilatadas, a espuma não é suficientemente eficaz ou definitiva. Após meses, a veia pode voltar a ficar doente e será preciso fazer reaplicações.

A cirurgiã vascular informa que, atualmente, a técnica mais eficiente no mundo é ablação térmica, que pode ser feita por radiofrequência ou endolaser. Uma pulsão é feita na veia safena e proporciona o mesmo efeito da cirurgia, porém é realizada sem cortes e não deixa hematomas. A recuperação é em torno de 2 dias.

Vasinhos

Os famosos vasinhos, geralmente, são os que mais causam incômodos estéticos. De acordo com a médica, mais de 90% das vezes os vasinhos têm origem em uma veia de calibre um pouco maior, de cor esverdeada, chamada de veia nutridora.

O tratamento também pode ser feito com cirurgia. “Podemos operar a veia nutridora e depois fazer a aplicação nos vasinhos. O tratamento pode ser feito com espuma também, porém, por ser uma veia superficial, pode deixar a pele manchada”, alerta Jovita Veras.

Legenda: Os vasinhos têm origem em uma veia nutridora Foto: Shutterstock

O tratamento mais moderno para o caso dos vasinhos é o laser transdérmico, uma luz que é disparada e atravessa a pele, chegando ao vaso e fazendo a sua queimação.

A profissional ainda destaca que o Brasil é referência mundial no tratamento para varizes. As técnicas mais modernas, inclusive, foram desenvolvidas no País.

Hábitos podem agravar problema

“O sangue só circula nas veias quando caminhamos. Se estamos parados em pé ou sentados, o sangue não circula, ele fica acumulado, preso, causando a dilatação da veia, o que pode ocasionar varizes”, diz a médica.

Uso de salto alto

Legenda: O uso de salto alto pode dificultar a circulação de sangue nas veias Foto: Shutterstock

A associação entre o uso do salto alto e o aparecimento de varizes ainda é bastante controversa. Ainda não há estudos científicos que a comprovem efetivamente, porém acredita-se que, ao utilizar o salto, o sangue circula com mais dificuldade nas veias.

Como evitar?

Há fatores que não podem ser prevenidos, como a herança genética. O envelhecimento causa alteração e degeneração na parede da veia, mas existem hábitos que ajudam na prevenção:

Evitar a obesidade : quanto mais gordura no abdômen, mais dificuldade o sangue tem de retornar das pernas.

: quanto mais gordura no abdômen, mais dificuldade o sangue tem de retornar das pernas. Praticar atividade física : exercícios que fortalecem a musculatura da perna, como musculação, hidroginástica, bicicleta e pilates são importantes. Caminhadas, no entanto, não são indicadas nesse caso, pois não proporcionam uma contração eficaz do músculo.

: exercícios que fortalecem a musculatura da perna, como musculação, hidroginástica, bicicleta e pilates são importantes. Caminhadas, no entanto, não são indicadas nesse caso, pois não proporcionam uma contração eficaz do músculo. Evitar ficar muito tempo sentado ou em pé : para pessoas que trabalham nessas situações, o ideal é caminhar a cada uma ou duas horas por 10 minutos para ativar a circulação do sangue.

: para pessoas que trabalham nessas situações, o ideal é caminhar a cada uma ou duas horas por 10 minutos para ativar a circulação do sangue. Usar meias de compressão: as meias favorecem o retorno do sangue, mesmo a pessoa estando sentada ou em pé.

Legenda: As meias de compressão ajudam a evitar o aparecimento de varizes. Geralmente, possuem baixa, média ou alta compressão. Foto: Shutterstock

Musculação causa varizes?

Praticantes de musculação que tenham predisposição a varizes precisam estar atentos a alguns detalhes. Cuidados com a respiração, por exemplo, são fundamentais.

“Sempre no esforço máximo, deve-ser soltar o ar, em exercício de expiração. Se a pessoa está levantando o peso e prende o ar, o peso pode ser transmitido para as veias, causando o aparecimento das varizes, procure sempre a orientação de um personal trainer”, aconselha a cirurgiã vascular.

Também é indicado evitar pesos excessivos ou de impacto como corda e jump. Feita de forma correta e orientada, a musculação pode ajudar a prevenir as varizes.

Gravidez

Legenda: As varizes podem agravar durante o período da gravidez Foto: Shutterstock

Se a mulher já possui varizes que incomodam, seja apenas por estética ou por sintomas como cansaço e inchaço, o ideal é tratar antes de engravidar, para garantir uma gravidez mais tranquila.

As varizes na gravidez pioram por dois motivos: a questão hormonal e o crescimento do útero gravídico, que aumenta a pressão dentro do abdômen, dificultando o retorno do sangue.

“Se a mulher optar por fazer o tratamento após a gravidez, é preciso esperar pelo menos de 4 a 6 meses depois de ter o bebê. Depois do período pós-parto, as varizes que pioraram podem regredir”, enfatiza Jovita Veras.

Para as mulheres que utilizam hormônios anticoncepcionais, é preciso buscar orientação com ginecologista.

Varizes inflamadas

Existem as varizes saltadas na pele que estão apenas dilatadas, mas não inflamadas, e a tromboflebite, uma complicação causada pela inflamação das varizes, que traz o aparecimento de veias mais endurecidas, avermelhadas e doloridas.

Legenda: O envelhecimento causa alteração e degeneração na parede da veia Foto: Shutterstock

Para casos mais sérios, o tratamento é feito com anti-inflamatório ou anticoagulante oral. A recomendação é procurar um cirurgião vascular, para avaliar a veia e sua extensão.

Como aliviar sintomas?

Para alívio dos sintomas das varizes, uma dica é usar compressa de água morna. Elevar as pernas e colocá-las em almofadas também ajuda a aliviar a sensação de cansaço e diminui a pressão dentro dos vasos sanguíneos.

Doença e alimentação

Segundo a médica, alguns estudos indicam que alimentos inflamatórios como carboidratos, açúcares e leite contribuem para o surgimento de varizes.

A constipação intestinal também pode causar a dilatação de veias nas pernas, portanto, é indicado o consumo de alimentos ricos em fibras, vegetais e legumes para uma dieta mais saudável.

*Jovita Veras é médica cirurgiã vascular, graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), possui residência médica em Cirurgia Vascular, Endovascular e Ultrassom Doppler vascular pelo Hospital das Clínicas da UFC. Tem como principal área de atuação o diagnóstico e tratamento de doenças venosas e linfáticas. É diretora científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular regional Ceará e também preceptora da residência médica de cirurgia vascular do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).