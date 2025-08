Suspeito de receber drogas da Colômbia é preso e laboratório de drogas é fechado em Fortaleza

Um laboratório de drogas foi fechado e um casal foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), no bairro Dunas, em Fortaleza, na última quarta-feira (30). A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), na sexta (2).

Segundo a SSPDS, o homem, de 36 anos, é "apontado como um dos chefes do comércio de drogas no Ceará" e é suspeito de "receber os entorpecentes da Colômbia e repassar para grupos criminosos atuantes na Capital e parte do litoral do Estado".

Veja também Segurança Chefe de facção tenta fugir de policiais nadando no Rio Ceará, mas desiste e é preso Segurança 'Era um verdadeiro consórcio com traficantes', diz MP sobre PMs investigados por ligação com tráfico

Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, da 1ª Seccional de Caucaia, da Delegacia de Narcóticos e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram cumprir um mandado de prisão contra o suspeito, na residência localizada no bairro Dunas.

Legenda: Com os suspeitos, a Polícia apreendeu materiais de luz e ventilação, utilizados para o cultivo em estufa da planta cannabis sativa, que dá origem à maconha Foto: Divulgação/ SSPDS

No local, os policiais também prenderam em flagrante a companheira do homem, uma mulher de 29 anos, por colaborar com o tráfico de drogas.

Foram apreendidos materiais de luz e ventilação, utilizados para o cultivo em estufa da planta cannabis sativa, que dá origem à maconha. Parte da droga já estava embalada para venda.

Também foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros e munições, além de aparelhos celulares, computadores e outros objetos que serão periciados pelos investigadores.

O material e os suspeitos foram levados ao 2º Distrito Policial de Caucaia - que é responsável pela investigação contra o traficante preso. A SSPDS não divulgou o nome dos presos nem outros detalhes do esquema criminoso.