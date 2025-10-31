Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Perderam a vida porque resolveram enfrentar a PM', dispara Elmano sobre morte de faccionados no CE

O governador do Ceará parabenizou a ação policial que resultou na morte de sete integrantes do CV, em Canindé.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Segurança
Elmano é um homem de meia idade de cabelos, bigode e barba grisalhos. Na foto, ele está sério, olhando para o lado.
Legenda: O governador Elmano de Freitas considerou a ação policial em Canindé exitosa.
Foto: Thiago Gadelha

Horas após a ação policial que resultou na morte de sete suspeitos de integrar o crime organizado em Canindé, no Interior do Ceará, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), parabenizou os agentes de segurança nas redes sociais e, à imprensa, afirmou que os faccionados morreram porque "resolveram enfrentar a Polícia Militar".

"Aqueles que resolveram enfrentar a polícia tiveram resposta à altura. Perderam a vida porque resolveram enfrentar a PM", afirmou o político na manhã desta sexta-feira (31), em entrevista à TV Verdes Mares no Cariri.

Os sete mortos seriam vinculados à facção carioca Comando Vermelho (CV) — mesmo alvo da megaoperação policial realizada nesta semana no Rio de Janeiro — e estariam prestes a atacar rivais da organização Terceiro Comando Puro (TCP). A expectativa do confronto teria sido comunicada na noite dessa quinta-feira (30) à polícia, que se deslocou com um efetivo robusto ao local na madrugada, por volta de 3 horas.

A polícia foi imediatamente ao local e foi recebida com tiro. Gente com fuzil, com arma perigosa. E as sete pessoas que estavam lá, atirando, evidentemente, se fazem isso com a polícia, imagine com o cidadão de bem que está naquela rua. A polícia reagiu à altura".
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Em nota enviada ao Diário do Nordeste mais cedo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforçou que as composições agiram em legítima defesa e, embora não tenha identificado formalmente os corpos, disse que os homens chegaram a ser socorridos a uma unidade hospitalar, mas morreram no local.

Veja também

teaser image
País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

teaser image
Segurança

'Skidum': de pescador no Ceará a líder do CV escondido no Rio

'A lei é frouxa para a situação que temos'

Em discurso alinhado com o do governo federal, que tenta aprovar no Congresso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, o governador Elmano de Freitas reforçou a necessidade de endurecer penas para não permitir que faccionados respondam a processos em liberdade. "A lei é frouxa para a situação que temos", disse.

"É muito importante aprovar a PEC da Segurança Pública, mudar a Constituição, para que estados e municípios atuem de maneira unificada. Da maneira que temos na Saúde. O projeto que está sendo discutido é a gente aumentar pena de faccionado, aumentar a Lei de Execução Penal", acrescentou o gestor.

Veja também

teaser image
País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

Conforme a gestão Lula, com a nova proposta para a área, a União passa a ser responsável por definir diretrizes gerais para a política de segurança e defesa social, incluindo sistema penitenciário, de maneira que se estabeleça uma "abordagem integrada e articulada" em todo o Brasil.

No pacote, há, também, a atualização das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Enquanto a primeira terá ampliada a sua atuação para crimes ambientais e outros de repercussão interestadual ou internacional, a segunda se tornará ostensiva, atuando não apenas nas rodovias, mas também nas ferrovias e hodrovias.

Veja também

teaser image
Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

Entenda caso em Canindé

Em Canindé, sete suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram mortos em confronto com a polícia na madrugada desta sexta-feira. O governo estadual informou que os criminosos estavam preparados para atacar rivais da facção Terceiro Comando Puro quando foram interceptados.

Em nota, a SSPDS afirmou ainda que os suspeitos efetuaram tiros e lançaram dois artefatos explosivos contra as composições.

Seis suspeitos morreram no local. Um sétimo tentou fugir em um veículo Fiat Palio prata, por uma via carroçável, mas foi alcançado pelos policiais. Os agentes de segurança alegaram que também foram atacados pelo criminoso e que só o mataram porque precisarem reagir.

Guerra contra facções no Rio de Janeiro

O confronto entre a Polícia Militar do Ceará e faccionados do CV em Canindé aconteceu na mesma semana em que o governo do Rio de Janeiro também decidiu enfrentar diretamente os integrantes da facção. Na capital fluminense, a megaoperação policial resultou na morte de aproximadamente 120 pessoas, entre militares e civis.

Após a repercussão na imprensa do caso de Canindé, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), foi às redes sociais parabenizar Elmano e as forças de segurança cearenses "pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado".

"O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados. No Rio de Janeiro, temos agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo de frente", comentou Castro.

Assuntos Relacionados
Elmano é um homem de meia idade de cabelos, bigode e barba grisalhos. Na foto, ele está sério, olhando para o lado.
Segurança

'Perderam a vida porque resolveram enfrentar a PM', dispara Elmano sobre morte de faccionados no CE

O governador do Ceará parabenizou a ação policial que resultou na morte de sete integrantes do CV, em Canindé.

Luana Severo
Há 20 minutos
A foto mostra policiais militares que participaram da ação com sete suspeitos mortos em Canindé. Armas de fogo, munições e drogas foram apreendidos.
Segurança

Suspeitos mortos por PMs em Canindé eram ligados ao CV e iam atacar rivais do TCP

Segundo a SSPDS, os suspeitos lançaram dois artefatos explosivos contra os policiais

Messias Borges
31 de Outubro de 2025
Quatro policiais militares de costas, usando uniformes táticos, posicionados diante de três viaturas da Polícia Militar estacionadas. À frente deles, no chão, há um pano com várias armas de fogo e munições apreendidas, incluindo rifles e pistolas. A cena ocorre em um pátio externo, com muro, árvores e casas ao fundo
Segurança

Elmano parabeniza PM por ação em Canindé: 'Nenhum inocente alvejado'

Ação terminou com sete mortos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem mostra armas e munições apreendidas dispostas sobre uma superfície coberta por plástico transparente. Há três placas com inscrições 'RAIO', 'FORÇA TÁTICA' e 'BEPI COTAR'. Na parte superior, vários carregadores de pistola e fuzil estão alinhados. Abaixo, oito armas de fogo, incluindo pistolas e revólveres, estão organizadas lado a lado. À direita, um fuzil com bandoleira está posicionado horizontalmente. Na parte inferior, diversas fileiras de munições estão distribuídas em grupos
Segurança

Sete pessoas morrem em ação da PM em Canindé

Polícia apreendeu fuzil, revólveres, carro e granadas.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de Pamella dos Santos sorridente com cabelo loiro claro e pele renovada, usando colar dourado, em um ambiente ao ar livre.
Segurança

Dupla acusada de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza vira réu

Segundo as investigações, o crime teria sido causado por uma suposta dívida de droga.

Paulo Roberto Maciel*
31 de Outubro de 2025
nas duas fotos podem ser vistos carlos mateus, o skidum, fiel, lider do comando vermelho no pirambu, fortaleza, ceara
Segurança

'Skidum': de pescador no Ceará a líder do CV escondido no Rio

O faccionado também foi alvo da megaoperação deflagrada em comunidades do RJ.

Emanoela Campelo de Melo
31 de Outubro de 2025
A foto mostra policiais civis prendendo suspeitos de integrar uma facção criminosa no Ceará. Os policiais usam coletes e armas de fogo.
Segurança

Operações contra duas facções cariocas prendem 14 suspeitos na Grande Fortaleza

Os líderes dos dois grupos criminosos estão entre os presos.

Messias Borges
30 de Outubro de 2025
Veículos à venda em concessionária.
Segurança

Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

Os crimes foram cometidos na noite do dia 13 de fevereiro de 2023, no bairro Guararapes.

Redação
30 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar estacionadas no Ceará.
Segurança

Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.

Redação
30 de Outubro de 2025
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.
Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
Clarissa era uma mulher jovem de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está em um evento, ao pôr do sol.
Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.

Redação
30 de Outubro de 2025
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.
Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
Viatura com celulares apreendidos ilustra matéria sobre prisão de suspeito de receptação em Caucaia.
Segurança

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.

Redação
30 de Outubro de 2025
pms se amotinando no 18 batalhao antonio bezerra, em 2020.
Segurança

Sargento é expulso da PM após ser fotografado em motim no Ceará

A sanção máxima administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
viatura policia militar tragedia em milagres.
Segurança

Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Reféns morreram na tragédia.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.
Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Outubro de 2025
Policiais vigiam presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025.
Segurança

Líderes de facções do CE migram para o Rio por 'tranquilidade' nos negócios e para ordenar mortes

A informação foi dada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29).

Redação
29 de Outubro de 2025
A foto mostra vários corpos enfileirados, em uma rua, na Penha, no Rio de Janeiro, e pessoas consternadas em volta, após uma megaoperação policial.
Segurança

Quem são os cearenses mortos em megaoperação contra o CV no RJ

O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
29 de Outubro de 2025
modinha suspeito de matar pm preso por policiais do dhpp.
Segurança

Suspeito de integrar CV e participar de morte de PM no Pirambu é preso

Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.

Emanoela Campelo de Melo
29 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, prédio público em Fortaleza, Ceará, com fachada moderna de vidro e entrada acessível para cidadãos e visitas.
Segurança

Servidores acusados de integrar esquema de venda ilegal de veículos no CE são condenados

A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Outubro de 2025