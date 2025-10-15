Motociclista morre após ser atropelado e prensado em calçada por caminhonete, em Fortaleza
O condutor da caminhonete perdeu o controle e atropelou a vítima
Um homem de 32 anos foi morto após ser atropelado e prensado sobre uma calçada por uma caminhonete, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, nesta quarta-feira (15).
O carro era pilotado por um idoso de 73 anos, que foi preso e autuado em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) pelo crime de homicídio culposo no trânsito.
Equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. O condutor do veículo foi encaminhado para a Delegacia do 7° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado.
De acordo com informações obtidas por agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a caminhonete e a motocicleta trafegavam pela Rua Bem Aventurança quando o condutor do primeiro veículo teria perdido o controle e colidido com a moto.
Com o impacto, ambos os veículos subiram a calçada. O condutor da moto, único ocupante do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.