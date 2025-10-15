Alex Gardenal é preso por suspeita de 'saidinha' bancária em Fortaleza

Alexandro de Sousa Ribeiro, conhecido como 'Alex Gardenal', foi preso nesta terça-feira (14), por suspeita de participação em uma 'saidinha' bancária em uma agência de Fortaleza em maio deste ano. Conhecido por uma série de roubos e sequestros no Ceará, o criminoso cumpriu mais de 19 anos de pena, e estava solto desde 11 de setembro de 2024, quando progrediu para o regime semiaberto.

Segundo documento ao qual o Diário do Nordeste obteve acesso, a prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) no bairro Novo Maranguape, na Grande Fortaleza, na casa do irmão.

O Boletim de Ocorrência aponta que ao saber que seria preso, Alex "entrou em desespero" e "começou a gritar dizendo que não aguentava mais ser preso e preferia ser morto". O relato dos policiais dá conta que ele "começou a bater a cabeça na parede", e foi preciso uso progressivo de força para contê-lo.

Após ser levado preso, Alexandro foi interrogado e negou ter participação no roubo à instituição bancária, e ainda disse não ter informações para ajudar os policiais. Apesar disso, o suspeito admitiu saber do mandado de prisão em aberto há cerca de três meses.

Gardenal chegou a passar um tempo fora do Ceará, mas teria voltado na última segunda-feira (13), para ficar hospedado na casa do irmão — onde foi preso. Ele declarou ter residência fixa no bairro Jardim de Iracema.

Em audiência de custódia no 4º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, em Caucaia, nesta quarta-feira (15), a prisão foi de Alex foi atestada e mantida. O juiz David Ribeiro de Souza Belém, ainda determinou uma avaliação médica pedida pela defesa, pois Gardenal alegou fazer uso de medicação controlada.

O caso foi encaminhado à 2ª Vara Criminal de Fortaleza, o juízo responsável pelo crime de roubo majorado (crime com agravantes, como uso de arma ou concurso de pessoas).

Quem é Alex Gardenal?

Criminoso com ficha criminal extensa, Alex Gardenal esteve envolvido em uma série de casos de grande repercussão no Ceará, como assaltos, sequestros e envolvimento no assassinato de agentes prisionais (crime pelo qual foi absolvido).

Atualmente, aos 49 anos, ele já ficou preso na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Aos 26 anos, ele foi apontado como chefe do "consórcio da morte", movimento criado dentro dos principais presídios do Ceará para arrecadar dinheiro e bancar o assassinato de agentes penitenciários e policiais militares.

Em sua ficha, há diversas fugas, entre elas uma da ala de segurança máxima do antigo Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), no Ceará, em maio de 2006, e outra em 2011, do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II).

O "resgate" do IPPOO II contou com uma quadrilha armada com fuzis, em uma cena violenta que resgatou dez presos. O bando atirou contra PMs da muralha do presídio, enquanto os presos rendiam agentes penitenciários.

Gardenal também chegou a fugir da Colônia Penal Agrícola do Amanari, em Maranguape; e do Presídio da Cigana, em Caucaia.