Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

Um homem, não identificado formalmente, foi preso após fugir de abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa terça-feira (14), e se esconder em um Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Planalto Ayrton Senna.

A Secretaria Municipal da Educação (SME), em nota ao Diário do Nordeste, negou que houve troca de tiros. A pasta ainda afirmou que ninguém foi ferido durante a ação policial.

“Durante um patrulhamento da Polícia Militar, dois suspeitos foram abordados nas proximidades do CEI. Na tentativa de fuga, um dos indivíduos invadiu a unidade escolar, mas foi preso imediatamente pela corporação”, salientou a pasta.

O Diário do Nordeste também entrou em contato com a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que também esteve presente na ocorrência, e aguarda mais informações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) também foi demandada, mas até o fechamento dessa matéria, não retornou.