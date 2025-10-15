Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

O suspeito estava acompanhado de outro homem durante a abordagem policial

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Imagem da abordagem da Guarda Municipal de Fortaleza.
Legenda: Ainda não há informações sobre oque teria motivado a fuga para o Centro de Educação Infantil.
Foto: WhatsApp DN / 85 99969-0752

Um homem, não identificado formalmente, foi preso após fugir de abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa terça-feira (14), e se esconder em um Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Planalto Ayrton Senna.

A Secretaria Municipal da Educação (SME), em nota ao Diário do Nordeste, negou que houve troca de tiros. A pasta ainda afirmou que ninguém foi ferido durante a ação policial.

“Durante um patrulhamento da Polícia Militar, dois suspeitos foram abordados nas proximidades do CEI. Na tentativa de fuga, um dos indivíduos invadiu a unidade escolar, mas foi preso imediatamente pela corporação”, salientou a pasta.

Veja também

teaser image
Ceará

Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

teaser image
Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

teaser image
Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; policia procura agressor

O Diário do Nordeste também entrou em contato com a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que também esteve presente na ocorrência, e aguarda mais informações.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) também foi demandada, mas até o fechamento dessa matéria, não retornou.

Assuntos Relacionados
idoso atropelamento bairro cais do morto hilux advogado suspeito indiciado policia civil investigacao
Segurança

Justiça do Ceará nega prisão de advogado indiciado por matar e omitir socorro a idoso atropelado

Veja vídeo do momento em que a vítima é atingida pela Hilux

Emanoela Campelo de Melo
Há 21 minutos
Imagem da abordagem da Guarda Municipal de Fortaleza.
Segurança

Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

O suspeito estava acompanhado de outro homem durante a abordagem policial

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
vitimas violencia nuavv acolhimento acolhidos especial diario do nordeste
Segurança

'Mãos que protegem': núcleo do MP acolheu mais de 12 mil vítimas de violência no Ceará

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 horas
Fachada do Fórum da cidade de Sobral, onde acontecem audiências.
Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem

Matheus Facundo
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do momento em que o agressor encontra o cachorro.
Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; polícia procura agressor

Animal foi atingido com 27 pauladas até a estaca se despedaçar

Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025
Imagem de viaturas da polícia militar estacionadas na rua, com árvores e fios de energia elétrica ao fundo, durante o dia. Veículos como esse foram usados pelos PMs enquanto cometiam os atos criminosos
Segurança

7 PMs investigados por integrar organização criminosa têm pedidos de liberdade negados pela Justiça

O grupo praticava extorsão e fornecia "vantagens" a pessoas ligadas ao crime organizado, segundo denúncia do Ministério Público do Ceará

Paulo Roberto Maciel*
14 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com policiais militares investigados por corrupção e extorsão em Fortaleza. Há armas de fogo e munições em cima de uma mesa.
Segurança

PMs entravam em comunidade de Fortaleza apenas para receber propina, diz investigação

A investigação contra o esquema criminoso resultou na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra 16 PMs, que foram presos em julho deste ano

Messias Borges
14 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do professor ao lado de foto do resgaste dos bombeiros.
Segurança

Segundo adolescente investigado por morte de professor em Tianguá é capturado

O corpo do profissional foi encontrado em um precipício de 40 metros; todos os jovens apreendidos têm 17 anos

Bergson Araujo Costa
13 de Outubro de 2025
Mão carimba certidão de nascimento em cartório.
Segurança

Cartório de Fortaleza é investigado por desviar R$ 2,7 milhões em 8 anos

Os valores deveriam ser repassados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do MPCE

Redação
13 de Outubro de 2025
dhpp morte investigacao homicidio faccao numeros estatistica setembro policia civil ceara
Segurança

Aumenta 16,4% índice de mortes violentas no Ceará em setembro de 2025

No acumulado, comparando janeiro a setembro de 2024 com os nove primeiros meses de 2025 houve redução

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra um momento de abordagem policial, com vários agentes da Guarda Municipal em ação. Um homem está sentado no chão, com as mãos amarradas para trás, sendo vigiado por policiais. Há várias viaturas e motos da Guarda Municipal ao fundo, e algumas pessoas observam a cena. A iluminação da área é uma mistura de luzes de sirenes e iluminação urbana.
Segurança

Motorista com sinais de embriaguez atropela crianças em festa e é preso em Fortaleza

Celebração de Dia das Crianças era realizada no bairro Parangaba, na Capital

Redação
13 de Outubro de 2025
Fotos mostram uma caminhonete vermelha baleada por criminosos na Comunidade do Oitão Preto, em Fortaleza
Segurança

Erro fatal: integrantes de facção serão julgados por morte de turista em Fortaleza

Os empresários entraram na Comunidade do Oitão Preto em um carro e desobedeceram uma ordem de parada de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, segundo o MPCE

Messias Borges
13 de Outubro de 2025
Foto de peças apreendidas em desmanche desarticulado na Região Metropolitana de Fortaleza
Segurança

Polícia Civil desarticula desmanches de veículos e prende três suspeitos na Grande Fortaleza

Desmanches clandestinos funcionavam em sucatas

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral
Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra movimentação em frente ao Fórum Clóvis Bevilaqua, em Fortaleza. Em primeiro plano, é possível ver uma mulher de costas, blusa preta, saia e uma bolsa vermelha, e um homem de frente, com fone de ouvido, blusa azul e calça preta.
Segurança

Grupo é julgado no Ceará por tentar matar família de delatora de chefe da GDE

A denunciante foi assassinada, dois meses após o ataque criminoso contra os familiares

Messias Borges
12 de Outubro de 2025
Na imagem, está uma viatura de cor branca da Perícia Forense do Ceará em frente a uma delegacia; é dia e está com bastante sol.
Segurança

Homem morre afogado em lagoa no bairro Quintinho Cunha

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (11)

Redação
11 de Outubro de 2025
delegacia sobral sspds tráfico de drogas investigação prisão
Segurança

Dono de bar escondia drogas em vassoura e é preso por tráfico no CE

Com o suspeito foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack

Redação
11 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar paradas e uma movimentação de policiais em frente à Controladoria Geral de Disciplina, em Fortaleza
Segurança

PMs suspeitos de tortura e estupro contra preso no Ceará são absolvidos na CGD

O grupo de militares foi denunciado pelo Ministério Público, em processo que continua a tramitar na Justiça Estadual

Messias Borges
11 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, um prédio moderno de arquitetura inovadora localizado em Fortaleza, Ceará, com fachada de janelas quadriculadas e um grande painel com nome do fórum.
Segurança

Líder do CV que ordenou morte de jovem após homicídio em 'brincadeira' de 'roleta russa' vai a júri

O réu já responde pelo crime de roubo e será julgado por homicídio qualificado e associação criminosa

Redação
11 de Outubro de 2025
Foto de rosto completo do policial João Lopes.
Segurança

Policial civil aposentado é morto a tiros dentro de loja de sucata em Fortaleza

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (10)

Lucas Monteiro
10 de Outubro de 2025