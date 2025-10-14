Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

A Justiça do Ceará soltou nesta terça-feira (14) o suspeito de matar a tiros uma criança de 4 anos e seu tio no município de Sobral, no norte do Estado. Durante audiência de custódia, o juiz apontou que faltam indícios da autoria do crime, ausência de flagrante legal e ainda pontuou que o homem é réu primário e tem bons antecedentes.

Dione da Silva Santos havia sido preso no domingo (12), mesmo dia em que o menino de 4 anos morreu. O tio da criança, Antônio Ladimir de Brito, foi socorrido, mas faleceu nessa segunda-feira (13).

O suspeito foi encontrado na Delegacia de Pacujá, município vizinho. Ele se apresentou espontaneamente, alegando estar sendo ameaçado por facções criminosas, segundo consta no inquérito policial.

Conforme o juiz João Gabriel Amanso da Conceição, do 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, testemunhas apresentaram "versões contraditórias" sobre a participação de Dione, como a cor da motocicleta usada no grupo.

A única pessoa que reconheceu o suspeito não estava no local do crime e só fez o reconhecimento por meio de foto, o que vai de encontro a uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o juiz.

"É importante salientar a descrição da situação, onde não é possível neste momento identificar os indícios mínimos de que o custodiado seja um dos autores do fato criminoso ora imputado, mormente porque a declaração que ensejou o reconhecimento como o suposto autor do disparo partiu do tio da vítima que não se encontrava no local do crime", indicou o magistrado.

Veja também Segurança PMs entravam em comunidade de Fortaleza apenas para receber propina, diz investigação Segurança 7 PMs investigados por integrar organização criminosa têm pedidos de liberdade negados pela Justiça Segurança Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; policia procura agressor

Após a soltura o juiz determinou:

Acareação entre testemunhas

Depoimento do pai da vítima

Investigação sobre a morte da irmã de Dione

Busca por câmeras que possam ter registrado o crime

Apresentação do laudo cadavérico da segunda vítima (Antônio Ladimir)

Execução disfarçada de assalto

Conforme documento obtido pelo Diário do Nordeste, o ataque a tiros que vitimou Enzo e Antônio Ladimir, aconteceu no distrito de Rafael Arruda, com dois homens gritando "é um assalto" e em seguida efetuando uma série de disparos. A criança e o tio foram atingidos na cabeça e outras pessoas conseguiram correr e se salvaram. O menino brincava na frente da casa de sua família quando foi baleado.

Testemunhas indicaram que um dos autores do crime tinha o rosto parcialmente coberto, e que ele e o comparsa não usavam capacetes, mas há versões conflitantes. A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral segue investigando o caso.