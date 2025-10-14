Um cachorro foi morto a pauladas na cidade de Jaguaretama, Interior do Ceará, na noite do último sábado (11). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da ocorrência de maus-tratos.

Em imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, é possível ver o animal na calçada de uma casa. Ele segue sentando, quando um homem, às 20h, aparece no vídeo.

O agressor passa pelo cachorro, que não esboça reação, pega uma estaca e volta para o animal. Ele levanta o objeto e assusta o cão.

O cachorro caminha de um lado para o outro e, em determinado momento, é possível perceber que o animal para perto do homem. O agressor se aproveita da confiança do cachorro e começa a desferir várias pauladas.

As imagens fortes mostram que o agressor agiu com tanta veemência que chega a partir a estaca em vários pedaços. Foram 27 pauladas, que só pararam quando a arma estava despedaçada e o animal morto, após agonizar.

“Na ocasião, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências pela região. A PCCE reforça a importância do registro da denúncia por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer delegacia ou via Disque-Denúncia 181”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Delegacia de Polícia Civil de Jaguaretama é a unidade da PCCE que investiga os casos na região.