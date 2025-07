Garupeiro da moto de Kauã Guedes fala pela 1ª vez após acidente: "Preciso de cirurgia na perna"

Igor Lima da Silva, de 23 anos, garupeiro da moto em que estava com o jovem Kauã Guedes, falecido após ser atingido por uma caminhonete no último dia 18 de junho, usou as redes sociais para divulgar informações do próprio estado de saúde.

O acidente ocorreu no bairro Meireles, em Fortaleza. Igor segue internado no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, aguardando as cirurgias necessárias aos ferimentos decorrentes da colisão.

"Falta ainda fazer uma cirurgia no antebraço, na minha perna e até agora não voltaram os movimentos dos dedos da minha mão não", contou o rapaz ao ser gravado por um acompanhante no vídeo.

Nas imagens, é possível ver que Igor utiliza ataduras em um dos braços, para imobilizar o membro, enquanto uma das pernas ainda está com diversos pinos em uma espécie de estabilização para as fraturas. Entretanto, ele confirma que está melhorando.

Internado há quase um mês, Igor contou no vídeo que continua no aguardo de uma cirurgia, mas explica ter recebido previsão para passar pelo procedimento. "Me disseram que será em 15 dias", revelou nas imagens.

Morte de jovem em acidente

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Oswaldo Cruz com a Rua República do Líbano, por volta das 23h30 do dia 18 de julho.

Na ocasião, Kauã Guedes, de apenas 18 anos, e Igor Lima, de 23, estavam transitando pela via quando foram atingidos por uma caminhonete em alta velocidade que avançou a preferencial.

Por conta do impacto, Kauã ficou preso embaixo do carro, enquanto Igor foi arremessado contra uma árvore.

Os dois, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram encaminhados ao hospital, mas Kauã não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo, Rafael Elisário Ferreira, empresário de 41 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal culposa no trânsito, no dia 19 de junho. Ele havia sido solto após pagamento de fiança de 10 salários mínimos, valor equivalente a R$ 15.180.

Informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apontam que ele apresentava sinais de embriaguez e, junto com ele, foram apreendidos dois papelotes de cocaína, duas latas de cerveja e unidades de comprimidos psicotrópicos.

Inquérito concluído

Em nota atualizada sobre o caso após o vídeo de Igor Lima, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apontou que o inquérito que investigava o acidente de trânsito foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.

"Com a conclusão do inquérito, conduzido pelo 2º Distrito Policial (2º DP), um homem, de 42 anos, foi indiciado por homicídio doloso no trânsito e colocado à disposição da Justiça", apontou o órgão.

O empresário envolvido no crime, proprietário da empresa Ceará Amêndoas Indústria e Comércio LTDA, já era investigado Polícia Civil de São Paulo (PCSP) pelos crimes de estelionato e de praticar duplicata simulada, no dia 13 de janeiro de 2023.